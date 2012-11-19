به گزارش خبرنگار مهر، عوامل سریال "نوشدارو" به کارگردانی جواد اردکانی که برای ادامه تصویربرداری به ورد آورد رفته بودند، امروز به لوکیشن دانشگاه شریف می‌روند و تا آخر هفته در این لوکیشن ضبط خواهند داشت.

هدایت هاشمی در نقش محمد، سهند جاهد در نقش سعید، محبوبه بیات در نقش بی بی جان از بازیگران اصلی سریال نوشدارو هستند که ماه گذشته در حرم امام رضا (ع) کلید خورد و اکنون در تهران تصویربرداری می‌شود.

قرار است پس از تصویربرداری بخش‌های مربوط به تهران عوامل عازم یکی از کشورهای همسایه شوند تا لوکیشن‌های مربوط به خارج از کشور را نیز ضبط کنند.

داستان "نوشدارو" درباره شش نفر است که در زمان جنگ در جبهه با یکدیگر همسنگر بودند و بعد از جنگ در صنعت نفت مشغول به کار می‌شوند اما مشکلات و ماجراهایی برای این گروه پیش می‌آید که داستان "نوشدارو" را می‌سازد.

بخشی از این سریال 30 قسمتی در مشهد و بخشی هم در تهران و چند شهرستان دیگر تصویربرداری خواهد شد. رز رضوی در نقش سمیه، ساقی عسگری در نقش عطیه، سید جواد طاهری در نقش احمدی معاون وزیر، شیوا خسرو مهر در نقش زهره و مهسا روحبخش در نقش حمیده از دیگر هنرمندانی هستند که در مشهد حضور پیدا می‌کنند.

از دست اندرکاران سریال "نوشدارو" که در گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک و به تهیه کنندگی علی لدنی ساخته می‌شود می‌توان به عارف نامور مدیر تصویربرداری، مهدی پور مدیر تولید، دستیار اول کارگردان و انتخاب بازیگر علی بکائیان، عباس صالحی طراح گریم، مرتضی اصلان زاده صدابردار و مهدی زاده مدیر تولید اشاره کرد.