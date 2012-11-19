کاهش شمارگان؛ تنها چاره کار/ چاپ آثار دانشگاهی از افست به دیجیتال تغییر کرده

بهمن حاجی‌پور، مدیر نشر دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مقوله نشر را باید ریشه‌ای‌تر و جامع‌تر از وضعیت اقتصادی امروز آن نگاه کرد، اظهار داشت: بحث ما در نشر تنها ضعف چاپ و کمبود کاغذ نیست، محتوا و تولید اثر هم در نشر کشور ما در معرض تهدید جدی قرار دارد و نگرانی و دغدغه‌ جدی درباره محتوای آثار و فرم زبانی ارائه آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: امروز تعجیل و شتاب‌زدگی در تولید محتوای کتاب باعث شده تا شاهد تولید فراوان آثاری با محتوای بدون کیفیت به ویژه در حوزه آثار دانشگاهی باشیم و این نوع نگاه بازاری به کتاب بدون شک لطمه جبران‌ناپذیری را به نشر کشور وارد می‌کند.

مدیر نشر دانشگاهی با اشاره به موضوع محتوا و ویراستاری ضعیف آثار دانشگاهی در کشور گفت: متناسب با گسترش دانشگاه‌ها در کشور نتوانسته‌ایم شتابزدگی در تولید محتوای دانشگاهی را کاهش دهیم و این موضوع و صدمه آن کمتر از لطمه اقتصادی این روزهای وضع کاغذ به بازار نشر آثار دانشگاهی نیست. به نظر من نوعی نیاز به ممیزی و دقت نظر بیشتر در تولید اثر و حرکت از سمت نگاه بازاری به سمت متون فاخر لازم است.

حاجی‌پور در ادامه به موضوع گرانی کاغذ اشاره کرد و گفت: افزایش بی‌سابقه قیمت کاغذ و نوسانات آن در 6 ماه اخیر که منجر به چهار برابر شدن قیمت کاغذ شده، تولید آثار دانشگاهی را هم تحت تاثیر قرار داده است و این موضوع به ناشر و دانشجو برای قیمت‌گذاری توامان فشار وارد می‌کند و خب البته ناشر دانشگاهی مثل ماست که در این میان سعی کرده به هر شکل ممکن فشار را در درون خود متمرکز کند.

وی ادامه داد: من بند کاغذ را سال گذشته در همین ایام 27 هزار تومان می‌خریدم و الان باید 97 هزار تومان بخرم، هزینه چسب و رنگ و صحافی هم به همین صورت زیاد شده است. به همین میزان و البته برعکسش، قدرت خرید مخاطبان ما کم شده است و برای ناشران دانشگاهی که به طور عمده از نظر اقتصادی خودگردان هستند، این موضوع فشار زیادی را به مجموعه آنها وارد می‌کند.

مدیر نشر دانشگاهی افزود: قبول دارم که در جنگ اقتصادی وارد شده به کشور، ما هم باید نقش خودمان را ایفا کنیم. برای این منظور ما استراتژی‌هایی را برای نشر در نظر گرفته‌ایم که با این موضوع مقابله شود. نخست اینکه از سمت چاپ افست به سمت چاپ دیجیتال حرکت کرده‌ایم. این به معنی آن است که شمارگان تولید اثر را به هنگام کنیم و تیراژ را بر اساس نیاز هر زمان تعیین کنیم تا فشار اقتصادی کمتری به ما وارد شود و سرمایه کمتری را در بازار بخوابانیم و به ناچارهزینه‌های حروفچینی و ویراستاری را هم به نوعی حذف کرده‌ایم و یا کاهش داده‌ایم.

وی ادامه داد: کمترین انتظار ما این است که موضوع کاغذ به عنوان یک مقوله حیاتی در کشور ما مورد توجه جدی قرار بگیرد. نمی‌گویم که ارائه آن را دوباره دولتی کنند، اما مراکز نشر دانشگاهی که گلوگاه تولید منابع درسی دانشگاه‌ها هستند برای حیات خود در این وضعیت نیاز به حمایت جدی دارند.

حاجی‌پور همچنین درباره برنامه‌های این نشر برای حضور در نمایشگاه کتاب سال آینده گفت: سعی ما این است که تا اردیبهشت ماه سال آینده از حیث تعداد نسبت به سال گذشته تعداد بیشتری اثر منتشر کنیم، اما از حیث شمارگان قطعا آثار ما با کاهش همراه است.