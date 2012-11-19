احیای ارزش های دینی برای ارتقای اخلاق در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، صیدمراد یاریجانی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج اظهار داشت: متاسفانه در جامعه هر روز شاهد ضعیف شدن اخلاق اسلامی هستیم و برای جلوگیری از این امر نیاز است تا ارزش های اسلامی در بین قشر جوان جامعه ترویج و احیا شود.

وی افزود: در حال حاضر در خانواده ها به هر دلیلی مشکلات عمده ای وجود دارد و همین مسئله باعث شده جو اجتماعی آرامش و امنیت خود را تا حدودی از دست داده و نیاز است مسئولان با برنامه ریزی های درست در راستای آمنوزش های مهارت زندگی به خانواده ها این مشکل را مرتفع کنند.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب سنندج با هشدار به وضعیت مصرف مواد مخدر در استان کردستان ادامه داد: گرایش به مواد مخدر افزایش پیدا کرده و این مسئله نشان دهنده عدم آرامش روانی در بین اقشار مختلف مردم به ویژه در میان جوانان و نوجوانان است که باید منشا آن هر چه زودتر شناسایی شود.

یاریجانی یادآور شد: یکی از عمده ترین مشکلات جامعه معضل بیکاری است که بسیاری از خانواده ها را با مشکل مواجه کرده و باعث افزایش جرایم در سطح جامعه شده است و انتظار می رود که در راستای رفع این مشکل اقدامات بهتری از سوی مدیران در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به لزوم تعامل بین دستگاهی در کردستان بیان کرد: مسئولان و مدیران اجرایی استان باید سعی کنند با برنامه ریزی دقیق و منسجم وضعیت اقتصادی و معیشیتی خانواده ها را رو به بهبودی سوق دهند تا شاهد کاهش جرایم مختلف در سطح جامعه باشیم.