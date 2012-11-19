ولفسبورگ از سد هوفنهایم گذشت/ پیروزی برمن مقابل دوسلدورف

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال وردربرمن در حضور بیش از 42 هزار تماشاگر ورزشگاه وزراشتادیون موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد میهمان خود فورتونا دوسلدورف بگذرد.

در این بازی ابتدا "ینس لانگنکه" مدافع دوسلدورف در دقیقه 10 از روی نقطه پنالتی دروازه برمن را باز کرد اما در ادامه "نیلس پترسن" در دقیقه 51 و "موین دی بروین" در دقیقه 82 دو بار برای برمن گلزنی کردند تا این تیم به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کند.

در دیگر دیدار شب گذشته نیز ولفسبورگ در خانه هوفنهایم به پیروزی 3 بر یک دست یافت. "ماکوتو هاسبه" (7)، "باس دوست" (24) و "نالدو" (78) برای ولفسبورگ در این بازی گل زدند و تک گل هوفنهایم را هم "ارن دردیوک" در دقیقه 88 وارد دروازه ولفسبورگ کرد. ولفسبورگ با کسب این 3 امتیاز خود را از جمع تیم های قعر جدولی جدا کرد و تا رده سیزدهم بالا کشید.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 31 امتیاز

2- شالکه 23 امتیاز

3- آینتراخت فرانکفورت 23 امتیاز

4- دورتموند 22 امتیاز

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16- فورتونا دوسلدورف 11 امتیاز

17- گروترفورث 7 امتیاز

18- آوگسبورگ 6 امتیاز