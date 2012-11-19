احتمال وقوع سیلاب در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس بررسی نقشه های پیش یابی و محاسبات عددی شاهد نفوذ سامانه بارشی به نواحی غربی ، جنوب غربی و جنوبی کشور طی 72 ساعت آینده خواهمی بود که پیامد آن افزایش ابر ، وزش باد نسبتاً شدید و رگبار و رعد و برق در سطح استان است.

شروع فعالیت این سامانه از بعد از ظهر دوشنبه مورخه و از نواحی غربی و شمالی استان فارس است که به تدریج تمام استان را در بر می گیرد.

طی روزهای دوشنبه و سه شنبه تا صبح چهارشنبه آسمان استان قسمتی ابری تا تمام ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید است لذا سیلابی شدن مسیل ها و امکان اختلال در آمد و شد وسـایل نقلیه به ویژه در نواحی شمالی و غربی استان دور از انتظار نیست.

پس از عبور سامانه مذکور از اواخر روز سه شنبه و طی روز چهارشنبه کاهش دما بین 3 تا 8 در جه سانتیگراد پیش بینی می شود.