پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه علوم کشاورزی ساری

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر اساس آئین نامه " ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر " در رشته‌های‌ اقتصاد کشاورزی و تکثیر وپرورش آبزیان، بدون آزمون برای نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91 دانشجوی دکتری پذیرش می کند.



داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر متناسب با رشته‌های تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج از کشور که به تائید وزارت علوم و تحقیقات رسیده باشد،‌ دارا بودن حداقل میانگین کل 17 (محاسبه میانگین کل دروس دوره کارشناسی‌ارشد بدون در نظر گرفتن نمره پایان‌نامه) و دارا بودن حداقل دو مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا ISI باشد و نام دانشجو به عنوان مؤلف اول در مقاله ذکر شده باشد، دانشجویان نمونه کشوری، دانش آموخته رتبه اول، دارندگان نشان طلای کشوری المپیاد علمی بخشی از شرایط متقاضیان ورود به دوره دکتری بدون آزمون این دانشگاه است.

داوطلبان برای ثبت نام، حداکثر تا پایان وقت اداری 15آذر 1391 مهلت دارند و زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.