بخشنامه جدید بانک مرکزی/ شرایط افتتاح حساب ارزی تجار تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به تازگی بخشنامه‌ای را تصویب و ابلاغ کرده است که بر اساس آن، شرایط افتتاح حساب ارزی از سوی تجار و فعالان اقتصادی تغییر کرده است. متن کامل این بخشنامه که از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی و به امضای حمیدرضا فتحعلی و نادر احیایی قدرتی رسیده است، به شرح زیر است:

"با سلام

احتراما پیرو بخشنامه‌های شماره 1013/60 مورخ 7/5/91 و 1022/60 مورخ 4/7/91 خواهشمند است مراتب ذیل را را به شعب و واحدهای ارزی ذیربط تاکید و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن یک نسخه از کپی بخشنامه ابلاغی را به این بانک نیز ارسال نمایند:

1- همانگونه که قبلا نیز در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی اعلام گردیده، دارندگان ارز(اسکناس) می‌توانند با مراجعه به بانکهای عامل نسبت به افتتاح حساب ارزی در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) و سرمایه‌گذاری (مدت‌دار) اقدام نمایند. بدیهی است سود متعلقه به حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بایستی به ارز حساب مزبور محاسبه و پرداخت گردد.

لازم به ذکر است که در این گونه موارد چنانچه متقاضی درخواست دریافت سود متعلقه و یا بخشی از سپرده مفتوحه و یا انسداد حساب را داشته باشد، آن بانک مکلف است عین ارز وصول شده و یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا (با موافقت متقاضی) را از محل منابع ارزی آن بانک به صورت نقدی (اسکناس) به صاحب حساب پرداخت نماید. ضمنا اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات و یا معادل آن به ریال جهت افتتاح حساب مجاز نمی‌باشد.

2- دارندگان حواله‌های وارده ارزی با منشا خارجی می‌توانند نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام نموده و علاوه بر خودداری از مزایای پیش گفته در بند یک فوق، از محل حساب مزبور جهت حواله ارز به خارج از کشور به منظور واردات کالا و خدمات با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نیز اقدام نمایند.

شایان ذکر است موارد اشاره شده در این بند نیز از محل منابع آن بانک خواهد بود."

تصویر بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی