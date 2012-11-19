جدیدترین خبر وزارت ارشاد برای حل مشکل کاغذ/ عرضه کاغذ 55 هزار تومانی

داریوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بحث‌هایی که در خصوص نحوه توزیع کاغذ از سوی شرکت تعاونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مطرح است، گفت: ما در مورد نحوه توزیع کاغذ توسط تشکل‌ها و اتحادیه‌های حوزه نشر، معتقدیم اگر روال کار یک روال معمولی باشد و بازار دست واردکننده و توزیع‌کننده واقعی باشد، اصلاً ضرورتی ندارد تشکل‌های نشر در جهت تامین و توزیع کاغذ اقدام کنند و این کار باید از طریق مجمع عالی واردکنندگان انجام شود.

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد افزود: در ماه‌های اخیر با توجه به روند اجتناب ناپذیر در افزایش قیمت دلار، کاغذ از یک افزایش قیمت غیرطبیعی برخوردار شد و حتی از 100 هزار تومان در هر بند گذشت و به همین خاطر بود که تشکل‌های حوزه نشر که می‌توانستند ارز را با قیمتی پائین‌تر از حال حاضر در مرکز مبادلات ارزی تامین کنند، ثبت سفارش کردند و ایرادی هم نداشت.

این مقام مسئول در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد همچنین عملکرد اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و شرکت تعاونی آن را در این خصوص مثبت ارزیابی و اضافه کرد: علیرغم اینکه قیمت گذاری و توزیع کاغذ، وظیفه وزارت ارشاد نیست، ما هم به صورت غیرمستقیم و با تعاملی که با اتحادیه ناشران انجام دادیم، تلاش کردیم که مشکل خاصی به وجود نیاید.

رضوانی با بیان اینکه «نحوه توزیع این کاغذها هم مشکل خاصی نداشت» تاکید کرد: اساساً مقدار کاغذ که هر از چند گاهی از سوی تشکل‌های نشر مانند شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران یا «آشنا» یا «ایران» وارد و توزیع می‌شود، بسیار کم است و اساساً می‌توان گفت مقدار قابل طرحی نیست چرا که نیاز صنعت نشر را 180 هزار تن کاغذ در سال است.

وی در عین حال آمادگی وزارت ارشاد را برای بررسی هرگونه شکایتی از سوی ناشران دالّ بر ابهام در توزیع این کاغذها و یا احیاناً رعایت نشدن عدالت در این کار اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه تشکل‌های صنفی باید مدافع اعضای صنف باشند، در صورتی که مواردی از تخلف در این زمینه گزارش شود، حتماً به آنها رسیدگی خواهیم کرد.

مسئول کارگروه کاغذ وزارت ارشاد با بیان اینکه «کمبود کاغذ در کشور وجود ندارد» ادامه داد: اگر کاغذ با ارزی که از اتاق مبادلات ارزی به واردکنندگان کاغذ اختصاص می‌یابد، وارد شود، باید هر بند آن حدود 10 هزار تومان دیگر کاهش یابد؛ اگر بخواهم به طور دقیق‌تر بگویم، در صورتی که دلار با قیمت 2000 تومان تخصیص یابد، قیمت کاغذ به زیر 50 هزار تومان خواهد رسید؛ چرا که قیمت جهانی کاغذ در بازارهای جهانی هم کاهش داشته است و هر تن میانگین 900 دلار معامله می‌شود.

رضوانی گفت: یکی از تشکل‌های غیردولتی که در حوزه واردات کاغذ فعال است، به ما اعلام کرده که می‌تواند هر ماه 12 هزار تن کاغذ وارد و آن را بندی 55 هزار تومان در داخل کشور عرضه کند.

این مقام مسئول در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بدون ذکر نام این تشکل غیردولتی گفت: ما آنها را به تشکل‌های صنفی نشر و بعضی از ناشران بزرگ که میزان کاغذ مصرفی آنها زیادی است، معرفی کرده‌ایم.

وی در مورد کمک خاص وزارت ارشاد به ناشران به صورت مالی یا دادن کاغذ نیز تاکید کرد: من به عنوان مسئول کارگروه کاغذ اعلام می‌کنم که ما نه یک ریال به کسی داده‌ایم و نه یک بند کاغذ بین ناشران توزیع کرده‌ایم و این کار را هم نمی‌کنیم.

مسئول کارگروه کاغذ وزارت ارشاد در عین حال گفت: البته موسسه‌هایی مانند خانه کتاب، موسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر و یا موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران می‌توانند شبیه کاری را که موسسه مطبوعاتی نشرآوران برای نشریات انجام داده‌اند و به آنها حواله دریافت کاغذ می‌دهد، در مورد ناشران انجام دهند، ولی الان الان بحث ثبت سفارش مطرح است و اگر این مسئله حل شود، شرکت‌های تعاونی وابسته به تشکل‌های نشر هستند که کار توزیع کاغذ را به ناشران انجام دهند.