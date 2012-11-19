بسیج کلید طلایی پیشرفت کشور/495 برنامه به مناسبت هفته بسیج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین یوسفی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج اظهار داشت: تفکر بسیجی در یک جامعه می تواند توطئه های دشمنان را خنثی و راه توسعه و پیشرفت کشور را هموار سازد.

وی افزود: در اوایل انقلاب و به فرمان امام راحل (ره) بسیج مستضعفان تشکیل شد و از همان زمان به بعد بیشترین مسئولیت را بر عهده گرفت و در دوران هشت سال دفاع مقدس از مال و ناموس مردم پاسداری کرد.

برگزاری 495 ویژه برنامه به مناسبت هفته بسیج در سنندج

فرمانده سپاه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تقارن هفته بسیج با ماه محرم و هفته امر به معروف و نهی از منکر برای نخستین بار حال و هوای خاصی به این هفته داده و به همین مناسبت 495 ویژه برنامه در مساجد، مدارس و ادارات سطح شهر سنندج برگزار می شود.

یوسفی یادآور شد: برگزاری رزمایش هماهنگ در سطح استان، برگزاری همایش کنگره ملی ناهید فاتحی کرجو، مراسم تاسوا و عاشورای حسینی، عطر افشانی مزار شهدا، افتتاح طرح های ورزشی و محرومیت زایی در سطح استان و دیدار با خانواده های شهیدان از مهمترین برنامه های هفته بسیج است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران برگرفته از نهضت عاشورا است و ریشه در قیام امام حسین (ع) دارد و باید در ایام هفته بسیج این مهم به خوبی تبیین شود.

فرمانده سپاه سنندج اظهار داشت: پیام حادثه عاشورا سازش ناپذیر بودن در مقابل ظلم و ستم، اطاعت از رهبری و درک موقعیت ها است که در شرایط کنونی جامعه همه باید از حادثه عاشورا درس بگیریم.

یوسفی در پایان سخنان خود گفت: انتظار می رود با خود سازی در این ماه مبارک و الگو پذیری از ائمه اطهار (س) جامعه ای عاری از هر گونه ظلم و بدی داشته باشیم.