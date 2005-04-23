كنكور سراسري سال آينده بدون تغيير برگزار مي شود // گزينش دانشجو در كنكور بايد بر اساس شايستگي هاي علمي داوطلبان صورت گيرد

دكتر عباسپور در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : طي تشكيل جلساتي كه با مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان سنجش آموزش كشور و مركز آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي خواهيم داشت موضوع نحوه برگزاري آزمون سراسري دانشگاه ها مورد بررسي قرار مي گيرد. اميدواريم با حضور متخصصان امر بتوانيم در نحوه گزينش دانشجو به نحوي تجديد نظر كنيم.

وي خاطر نشان كرد : سعي بر اين است كه دانش آموزان بر اساس استعداد، شايستگي و توانمندي هاي خود وارد دانشگاه شوند. نه اينكه بر اساس يكسري آموزش هاي مقطعي و حفظيات و دوپينگ علمي در آزمون سراسري پذيرفته شوند.



رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: جلسات بررسي نحوه برگزاري آزمون سراسري دانشگاه ها برگزار خواهد شد و ان شاء الله كلياتي را كه اصول و اساس كار برگزاري آزمون است به صورت قانون در مجلس به تصويب خواهيم رساند و قسمت اجرايي كار را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي واگذار مي كنيم. بنابراين اميدواريم هر چه زودتر چارچوب نهايي برگزاري آزمون سراسري دانشگاه ها را در مجلس تصويب نماييم.

دكتر عباسپور ياد آور شد : در زمينه تغيير كنكور سراسري چون با بيش از 2 ميليون دانش آموز سر و كار داريم، اين مسئله بسيار اهميت دارد كه اين تعداد دانش آموز بدون تشويش و نگراني به مطالعه بپردازند و به فكر ورود به دانشگاه باشند، لذا عملي شدن اين تصميم ممكن است زمان زيادي طول بكشد و ظرف چند ماه به نتيجه نرسد. بنابراين نحوه اجراي كنكورسراسري امسال و سال آينده مثل سالهاي گذشته مي باشد.

وي در پايان افزود : هدف عمده اين است كه در وضعيت اجرا و طراحي آزمون ها بهبود حاصل شود و دانش آموزان بر مبناي شاخص هاي علمي به دانشگاه هاراه يابند.