به گزارش خبرنگار مهر، این آزادکار عنوان دار اوکراینی روز گذشته با حضور در فدراسیون کشتی قرارداد خود را با تیم فولاد ماهان سپاهان منعقد کرد و فردا نیز با صلاحدید کادر فنی این تیم در نخستین دیدار خود به میدان می رود.

سرمربیگری تیم فولاد ماهان سپاهان را امیر توکلیان مربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد بر عهده دارد و جالب آنکه واسیلی فدرویشن با توجه به حضور 5 ساله اش در رقابتهای لیگ برتر کشتی ایران، همواره به عنوان کشتی گیر تیم تحت رهبری توکلیان به میدان رفته است! فدرویشن 4 سال با دوبنده تیم راه آهن خراسان در لیگ ایران کشتی گرفت که امسال نیز با دوبنده تیم فولاد ماهان به مصاف حریفان خواهد رفت.

هفته دوم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد کشور فردا با انجام چهار دیدار پیگیری خواهد شد که طی آن تیم فولاد ماهان سپاهان در بابل میهمان تیم داماش این شهر خواهد بود.