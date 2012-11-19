به گزارش خبرنگار مهر، ساعت هشت صبح روز شنبه 17 نوامبر مصادف با 27 آبان ماه خبری روی خروجی رسانه ها قرار گرفت مبنی بر اینکه یک اتوبوس حامل دانش آموزان مصری در جنوب قاهره پس از برخورد با یک قطار واژگون و 47 دانش آموز جان خود را از دست دادند. منابع خبری سن این دانش آموزان را 4 تا 6 سال اعلام کرده اند که برای یک گردش علمی از مدرسه خارج شده بودند.

واکنش وزیر حمل و نقل مصر

پس از منتشر شدن این خبر دردناک، رییس راه آهن مصر از سمت خود استعفا و محمد رشاد المتینی وزیر حمل و نقل مصر نیز پس از به عهده گرفتن تمام مسئولیت این حادثه از سمت خود استعفا داد.



محمد مرسی رئیس جمهوری مصری در سخنانی کوتاه ضمن پذیرفتن استعفای وزیر حمل و نقل این کشور به رییس دادگستری مصر دستور داد تا مسببان این حادثه هر چه سریعتر معرفی و تاوان حادثه دیدگان پرداخت شود.



پس از این حادثه نخست وزیر مصر از حادثه دیدگان در بیمارستان بازدید کرد و دستور داد تا به هر یک از خانواده هایی که فرزندانشان را در این حادثه از دست داده اند، مبلغ یک هزار دلار پرداخت شود. همچنین پس از این رخداد ناگوار مردم و بستگان حادثه دیدگان در اعتراض به این اتفاق تظاهرات کرده و خواستار استعفای نخست وزیر شدند.

نمونه مشابه از اتفاق ناگوار در ایران:

اواخر مهرماه سال جاری بود که خبری دردناک قلب مردم کشورمان را جریحه دار کرد؛ اتوبوس حامل دانش آموزان دختر راهیان نور در مسیر بازگشت بود در جاده لردگان - دهدز واژگون شد و 22 دانش آموز و چهار همراه آنها در این حادثه جان خود را از دست دادند. در پی این حادثه رءیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه وزیر آموزش و پرورش و برخی دیگر از مسئولان در پیامهایی جداگانه ای ضایعه تأسف بار کشته شدن 26 دانش آموز را تسلیت گفته و خواهان پیگیری مشکلات به وجود آمده و جلوگیری از بروز چنین حوادثی شدند.

واکنش وزیر آموزش و پرورش

اما حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش فردای این حادثه دلخراش حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران درباره علت این حادثه و دلایل آن نمی شود و پس از گذشت 10 روز به محل حادثه رفته و با بازماندگان دیدار می کند.



در روزهای بعد هم صحبتی از استعفا و مسائل دیگر به میان نیامد.

نمایندگان هم خواستار حذف نقاط حادثه خیز جاده‌ای شدند

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با صدور بیانیه ای ابراز همدردی خود را با خانواده های حادثه دیده بروجن و اهالی این شهر اعلام کرده و تاکید کردند وزارت راه و شهرسازی باید به فوریت نسبت به حذف نقاط حادثه خیز در مسیر تردد کاروان های راهیان نور اقدام کند. آنها همچینن از آموزش و پرورش خواستند به فوریت دستورالعملهای خود را در جهت حفظ ایمنی هر چه افزون تر دانش آموزان بازنگری کند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی اتخاذ کند.

در مجموع بهارستان نشینان هم واکنشی چندان قاطعی به این موضوع نشان ندادند و فقط خواستار حذف نقاط حادثه خیز در مسیر تردد کاروان های راهیان نور شدند. حال آنکه برخورد قاطع تر می توانست احضار وزیر راه و شهرسازی به مجلس و تحت فشار قرار دادن او برای پاسخگویی به این حادثه باشد زیرا مشکلات فنی اتوبوس و جاده از علل اصلی بروز این حادثه دردناک بوده است. البته در مورد وزیر آموزش و پرورش هم چنین عکس العملی نشان داده شد و نمایندگان از او خواستند دستورالعمل اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور بازنگری شود.

واکنش وزیر راه و شهرسازی: اعزام کارشناسان رسمی تصادفات وزارت راه و شهرسازی به محل تصادف

علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی که حتی حاضر نشد به محل حادثه رفته و جاده ای که منجر به مرگ 26 دانش آموز کشورمان شده را از نزدیک مشاهده کند، ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدیده خواستار اعزام کارشناسان رسمی تصادف برای بررسی علت حادثه شد.

انداختن توپ در زمین یکدیگر

حوادث اتوبوس دانش آموزان مصری با دانش آموزان بروجنی از جهاتی به هم نزدیک بود. در هر دو حادثه تصمیماتی ای اتخاذ شد که دلمان را به درد آورد. استعفای وزیر حمل و نقل مصر و رئیس راه آهن این کشور این سوال را در ذهن تداعی می کند که چرا هیچکس مسئولیت حادثه دانش آموزان بروجنی را نپذیرفت؟ از سوی دیگر تمامی سازمانهای مرتبط با حادثه تصادف دانش آموزان، در مصاحبه هایشان انجام کارهای خود را بدون نقص ارزیابی کرده و فقط به پیگیری بروز حادثه و جلوگیری از حوادث احتمالی آینده بسنده کردند.



در واقع تجربه تکرار حوادث تلخ و مرگبار به ما نشان داده که با بروز مجدد چنین اتفاقاتی باز هم برخوردهای قاطعانا صورت نخواهد گرفت و فقط پس از بروز حادثه، به گفتن تسلیت و وعده پیگیری علل وقوع و برخورد با مسببان حوادث اکتفا خواهد شد.