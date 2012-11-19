طرح شبنم حرکتی موثر برای مبارزه با قاچاق کالا در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز دهقان شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج اظهار داشت: طرح شبنم با هدف شفاف سازی کالاهای وارداتی و به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا می شود.

وی افزود: خوشبختانه با اجرای طرح شبنم در استان کردستان اقدامات مناسبی در راستای مبارزه با قاچاق کالا در بخش های مختلف صورت گرفته است.

معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: انتظار می رود با نظارت بازرسان سازمان ها و نهادهای مسئول در استان کردستان و همکاری خود مردم در آینده نزدیک معضل قاچاق کالا کاهش چشمگیری داشته باشد.

دهقان یادآور شد: این طرح تاکنون در دو مرحله در شهرستان سنندج اجرا شده و در راستای اجرای آن مردم از اصالت کالای خریداری شده می توانند مطمئن شوند.

وی ادامه داد: این طرح در مرحله نخست مختص کالاهای وارداتی و خارجی بود و در مراحل بعدی کالاهای داخلی را مدنظر قرار می دهد.

معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت: در راستای اجرای طرح شبنم لوازم خانگی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و همچنین لوازم الکترونیکی مشمول طرح شدند و کد 16 رقمی دریافت کردند.

دهقان افزود: مدیران ادارات شهرستان سنندج لازم است برای نهادینه ‌کردن اجرای این طرح فرهنگ سازی کنند و از تمامی ظرفیت ها استان در این بخش بهره برداری شود.

وی با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر گفت: انتظار می رود اقدامات مناسبی در راستای حذف منکرات کالاها انجام شود.