رشد 4 برابری ظرفیت تضفیه فاضلاب صنعتی در شهرکهای مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد با اشاره به اینکه محیط زیست در مازندران با توجه به شرایط اقلیمی استان، از جایگاه ویژه ای برخوردار است اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی برای حفظ محیط زیست، از تمام ظرفیتهای خود برای حفظ و پویایی فضای سبز در شهرکها و نواحی صنعتی استان تلاش می کند.

وی افزود: مکان یابی شهرکها و نواحی صنعتی با توجه به مطالعات زیست محیطی، مطالعات ارزیابی زیست محیطی برای شهرکهای صنعتی با وسعت بیش از 100 هکتار، زون بندی صنایع همگن، گسترش فضای سبز در شهرکها و نواحی صنعتی، پایش و کنتـرل آلودگی واحدهای صنعتی و تولیدی، مطالعـه، اجرا و بهـره برداری شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب صنعتی از جمله فعالیتهای شرکت شهرکهای صنعتی استان در حفظ محیط زیست بوده است.

وفایی نژاد بیان داشت: با تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی استان، از سال 69 تا سال 84 تعداد سه تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی در شهرکهای صنعتی ساری یک، چمستان و آمل با ظرفیت پالایش هزار و 240 متر مکعب در شبانه روز به بهره برداری رسید درحالی که از سال 84 تاکنون تعداد 9 تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در شهرکهای صنعتی سلمانشهر، بابلکنار، بهشهـر، شورمست، بندپی، سنگتاب، آمل دو، بابکان و ناحیه صنعتی میرود بابلسر با ظرفیت پالایش پنج هزار و 75 متر مکعب در شبانه روز به بهره برداری رسیده که از رشد 4 برابری تصفیه فاضلاب صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران بهره مند شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از 102 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرکها و نواحی صنعتی استان انجام شده است.

وفایی نژاد تصریح کرد: مازندران بعنوان استان معین در بخش محیط زیست، با دارا بودن بیشترین تعداد تصفیه خانه های فاضلاب در بین شهرکهای صنعتی کشور و در جهت اخذ تصمیمات درون سازمانی معرفی شده است.