بازگشت دانشجویان ایرانی تسهیل شد/ تخفیف شرط معدل و حذف اعتبار مدرک

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان در حاشیه پنجاه‌ودومین همایش معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها در نشست خبری با اشاره به فراهم کردن شرایط بازگشت دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه های داخل گفت: برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل کشور آئین نامه خاصی تدوین شده بود که دانشجویان با سه شرط مدت زمان اقامت، معدل و اعتبار دانشگاه امکان ورود به دانشگاه های داخل را داشتند، اما با توجه به مشکلاتی که دشمنان برای کشور ایجاد کرده اند، بسیاری از دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه خواهان بازگشت به داخل کشور هستند و پیش بینی می کنیم 5 هزار دانشجو خواهان بازگشت باشند.

شرط معدل برای بازگشت

وی در ادامه با بیان اینکه این دانشجویان در تمام دانشگاه های کشور از جمله موسسات آموزش عالی غیردولتی، پیام نور، علمی کاربردی و آزاد اسلامی امکان تحصیل دارند، درباره ارائه تخفیفاتی در شرط معدل این دانشجویان گفت: در مقطع کاردانی در صورتیکه 12 واحد درسی گذرانده شده و معدل 12 باشد، امکان بازگشت وجود دارد، اما اگر معدل زیر 12 هم باشد این دانشجویان امکان بازگشت دارند.

بذرافشان درباره معدل مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز گفت: دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته باید به جز دروس جبرانی 6 واحد درسی را گذرانده و دارای معدل حداقل 14 باشد که معدل زیر 14 نیز مورد پذیرش قرار می گیرد.

به گفته معاون دانشجویان داخل برای کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه ای و دامپزشکی 30 واحد درسی باید گذرانده و معدل حداقل 13 باشد.

شرایط بازگشت دانشجویان دکتری

وی درباره دانشجویان مقطع دکترا تاکید کرد: در آئین نامه انتقال خارج و داخل به معدل دانشجویان دکترا اشاره نشده، اما مدت زمان اقامت که شامل دو نیمسال به صورت حضوری یا نیمه حضوری است از شرایط بازگشت به داخل این عده از دانشجویان به شمار می آید.

اجازه تحصیل دارندگان مدارک نامعتبر

بذرافشان در خصوص اعتبار دانشگاه هایی که دانشجویان ایرانی در آن تحصیل می کنند، اظهار داشت: تا پیش از این اگر مدرک دانشگاه هایی که دانشجویان در آن تحصیل می کردند، اعتبار داشت شرایط حضور دانشجویان را در دانشگاه های هم تراز داخل کشور فراهم می کردیم، اما در صورتیکه دانشجویان در دانشگاه های غیرمعتبر نیز تحصیل کرده باشند به آنها اجازه تحصیل در داخل کشور داده می شود.

این مقام مسئول در وزارت علوم در خصوص شهریه این دانشجویان برای تحصیل در داخل کشور افزود: فعلا در خصوص شهریه هیچ تصمیمی گرفته نشده، اما صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برای دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی تخفیفاتی ارائه می دهد.