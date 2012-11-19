خدمت به شهدا افتخار مسئولان در نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی شامگاه یکشنبه در سومین جلسه هماهنگی کنگره شهیده ناهید فاتحی کرجو اظهار داشت: شهید و شهادت مورد تائید دین اسلام و ارزش های اسلامی کشور است و خدمت به شهدا و خانواده های آنان از برکات و افتخارات این انقلاب است.

وی با بیان اینکه عزت امروز نظام و انقلاب نتیجه ایثار شهدا و فداکاری آنها است، بیان کرد: شهدا دارای جایگاه رفیعی در نزد خداوند هستند و شهدای زن به مراتب جایگاه و مقام برتری در درگاه خداوند دارند و از منزلت بیشتری برخوردار هستند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه عزت ما از ایثار شهدا و فرهنگ اسلامی سرچشمه گرفته است، اعلام کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در خدمت به شهدا و ارج نهادن به مقام آنها محدودیت ندارد و افزایش تلاش مسئولان بر مبنای تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در این راستا الزامی است.

سلیمانی افزود: بر اساس قانون20 درصد اعتبار فرهنگی تمامی دستگاه های اجرای استان به بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت مقام شهدای شاخص اختصاص پیدا کند و انتظار می رود که ادارات دولتی در این بخش اقدامات مناسبی را اجرایی کنند.

وی عنوان کرد: با تخصیص اعتبارات ویژه به ترویج فرهنگ شهادت و ایثار یادمان های شهدا در استان ساخته و امکان پذیرش راهیان نور از سراسر کشور را آسان تر می کند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان اعلام کرد: برقراری امنیت زیربنای تمامی کارها است و ایجاد امنیت پایدار در یادمان ها خاطره خوبی برای زائران و مهمانان کنگره شهیده ناهید فاتحی کرجو به جای می گذارد.

سلیمانی در پایان با بیان اینکه 900 بسته فرهنگی در خور مقام شهدا بلاخص شهیده فاتحی کرجو آماده شده است، یادآور شد: برگزاری کنگره شهیده ناهید فاتحی کرجو نمایشگر ولایت مداری مردم استان کردستان است که برگزاری مناسب، استقبال خوب و انتقال درست اهداف به شرکت کنندگان لازم و ضروری است.

لازم به ذکر است کنگره شهیده فاتحی کرجو هفتم آذر ماه در روستای هشمیز و با حضور بیش از 300 مهمان خارج از استان برگزار می شود و با همکاری سپاه بیت المقدس استان یادمانی برمزار این شهیده زن ساخته شده است.