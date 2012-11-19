امیر توکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: روز گذشته با واسیلی فدرویشن از اوکراین قرارداد بستیم و در نظر داریم به زودی با جذب یکی از ستاره های نامدار کشتی جهان، دومین خارجی تیم خود را نیز جذب کنیم.

وی تصریح کرد: فعلا زمان مناسبی برای معرفی این آزادکار بزرگ و نامدار نیست، ولی آنچه مسلم است توافقات نهایی با وی صورت گرفته و او طبق برنامه بعد از پایان دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد به جمع کشتی گیران تیم ماهان می پیوندد. خوشبختانه باشگاه نیز به خوبی از برنامه های ما حمایت می کند و ما با تکیه بر این موضوع قصد داریم همواره به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ به میدان برویم.

سرمربی تیم ماهان فولاد سپاهان با اشاره به نوع قرارداد و رقم پیشنهادی ستاره کشتی جهان نیز گفت: خوشبختانه توافقات مالی نیز صورت گرفته و با توجه به نوع پرداخت باشگاه که طبق برد و باخت کشتی گیران خارجی صورت می گیرد، مشکل خاصی از نظر مبلغ قرارداد نداریم.

تاکنون واسیلی فدرویشن از اوکراین و عبدالسلام گادیسوف از روسیه با عقد قراداد با تیم های فولاد ماهان سپاهان و داماش بابل، وارد لیگ برتر کشتی آزاد کشورمان شده اند که گفته می شود علاوه بر تیم فولاد ماهان، تیم ثامن الحجج سبزوار نیز در حال مذاکره و جذب یک کشتی گیر خارجی دیگر است.