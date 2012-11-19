کشف 286 کیلوگرم انواع مواد مخدر در آمل

سرهنگ محمد صادق پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رابطه 20 باند تهیه و توزیع مواد مخدر از مناطق مختلف کشور و بومی شهرستان کشف، شناسایی و منهدم شد.



وی افزود: بیش از 90 نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر سنتی و صنعتی در شهرستان آمل توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی آمل ادامه داد: در راستای برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر آمل، این فرماندهی در 45 طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان آمل را در این مدت اجرا کرد.



پهلوان اضافه کرد: 14 هزار و 460 پاکت سیگار قاچاق در طرح های انتظامی در شهرستان آمل کشف و ضبط شد.



وی، طلاق، فروپاشی بنیان خانواده ها، افت عملکرد اجتماعی و کارآیی فرد، ایجاد بیماری های روانی در فرد نظیر افسردگی، رواج انواع بزهکاری ها را از پیامدهای بلای خانمانسوز مصرف مواد مخدر دانست.



فرمانده انتظامی آمل گفت: آگاه سازی عموم مردم به ویژه جوانان برای کاهش تقاضا از جمله وظایف تمامی مسئولان و افراد دلسوز جامعه است.



پهلوان، به نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و یادآورشد: وضعیت نابسامان خانوادگی یکی از عوامل مهم و مؤثر در ایجاد و گسترش اعتیاد است و خانواده را می توان مهم ترین نهاد اجتماعی در بیشتر جوامع انسانی دانست که تاثیر بسزایی در تکوین و تحول شخصیت فرد دارد.