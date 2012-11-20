طلب 15هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت/ مطالبات 2سال باقی است

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دولت پس از سالهای زیاد در ماههای ابتدایی سال جاری با پرداخت مطالبات تامین اجتماعی که مبلغ آن 35 هزار میلیارد تومان بود موافقت و در قالب پرداخت سهام 21 شرکت و بانک این معوقات را پرداخت کرد.

وی تاکید کرد: البته مبلغ این مطالبات و معوقات تا پایان سال 89 بوده است و طلب سازمان تامین اجتماعی برای سالهای 90 و 91 همچنان باقی مانده و از سوی دولت پرداخت نشده است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی هم اکنون 10 تا 15 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم این رقم نیز محقق شود.

خبازها گفت: سهام شرکتهایی مانند فولاد خوزستان، سنگ آهن شرق ایران، ایران ال.ان.جی و بانکهایی مانند صادرات ، ملت، تجارت و ... از جمله سهام هایی بوده که بخشی و یا صد درصد آن به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با واگذاری سهام قابل ارائه و فروش آن تامین اجتماعی بتواند در جهت افزایش حقوق بازنشستگان اقدامات خوبی انجام دهد.

وی افزود: در 35 هزار میلیارد تومان سهامی که بابت مطالبات دولت به تامین اجتماعی پرداخت شد بخشی نیز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان در نظر گرفته شده بود که متاسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.