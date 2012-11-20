نگاهی به کارنامه 8 رئیس فدراسیون/ ناکامی برای همه/ مشکل "فرد" نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان جنگ تحمیلی، فوتبال ایران از سال 1990(9-1368شمسی) با برگزاری جام قدس وارد عرصه جدیدی از فعالیتش شد. برگزاری یک دوره این جام، تجربه‌ای برای برگزاری نخستین دوره جام آزادگان بود، جامی که به فوتبال باشگاهی ایران رسمیت جدیدی بخشید و به جای برگزاری رقابتها در استان‌ها، مسابقات بصورت کشوری برگزار شد.

در سایه همین مسابقات، فوتبال ملی ایران هم راه جدیدی را در پیش گرفت. در دوران ریاست ناصر نوآموز هرچند به خاطر رحلت حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شرایط حاکم با فوتبال، تیم ملی بزرگسالان نتوانست به جام جهانی 1990 صعود کند اما با قهرمانی در بازی‌های آسیایی 1990، فضای جدیدی بر فوتبال ایران حاکم شد.

در این 22 سال ناصر نوآموز، محمد صفی‌زاده، امیر عابدینی، داریوش مصطفوی، محسن صفایی فراهانی، محمد دادکان، کیومرث هاشمی و علی کفاشیان به عنوان رئیس و یا سرپرست در مقاطع مختلف روی صندلی ریاست فوتبال نشستند اما کارنامه همه آنها همراه با موفقیت و ناکامی‌های متعدد بود.

از راه نیافتن به جام‌های جهانی 1990 و 1994، 2002 و 2010 تا صعود به جام‌های جهانی 1998 و 2006 که هرکدام حاشیه‌های بسیاری را در پی داشت. بردها و باخت‌های بسیار در جام ملت‌ها و بازی‌های آسیایی، ناکامی‌های متوالی تیم‌های امید و جوانان و شکست‌ها و پیروزی‌های تیم نوجوانان، دوران پر نوسانی را بر فوتبال ایران حاکم کرده که یک روز هواداران فوتبال به خاطر موفقیت‌ها به اوج شادی می‌رسند و یک روز از غم شکست‌ها سرخورده.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر در مطلب زیر تنها به نتایج تیم‌های مختلف ملی ایران در مسابقات جام جهانی، مقدماتی جام جهانی، جام ملت‌های آسیا، بازی‌های آسیایی، مقدماتی المپیک، مسابقات قهرمانی جوانان و جوانان آسیا در دوران این روسا و سرپرست‌ها اشاره کرده است:

دوره ریاست ناصر نوآموز: (از شهریورماه 1368 تا تیرماه 1372)

سال 1990:

تیم ملی فوتبال: در گروه 5 مرحله نخست مقدماتی جام جهانی 1990 ایتالیا با 5 پیروزی و یک باخت و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم چین، در رده دوم گروه قرار گرفت و از صعود به مرحله بعدی باز ماند.

تیم ملی فوتبال: با برد 4 بر یک برابر کره‌شمالی، تیم ایران به مقام قهرمانی فوتبال بازی‌های آسیایی 1990 چین دست یافت.

نوجوانان: با حذف در مرحله گروهی، به مسابقات نهایی راه نیافت.

جوانان: با حذف در مرحله گروهی، به مسابقات نهایی راه نیافت.

سال 1992:

تیم ملی فوتبال: در گروه A مرحله نهایی جام ملتهای ژاپن با یک برد، یک تساوی و یک باخت از صعود به مرحله نیمه نهایی باز ماند.

نوجوانان: در گروه B مرحله مقدماتی با دو تساوی و یک باخت در گروه سوم شد و نتوانست به مرحله نهایی راه یابد.

جوانان: در گروه A مرحله نهایی با یک برد، یک تساوی و یک باخت در گروه سوم شد و نتوانست به دور دوم صعود کند.

امید: با شکست در مرحله مقدماتی، امید ایران نتوانست به مسابقات المپیک 1992 بارسلونا صعود کند.

تیم ملی فوتسال: تیم ملی فوتسال ایران با شکست 9 بر 6 برابر اسپانیا، به مقام چهارم جام جهانی دست یافت.

دوره ریاست محمد صفی‌زاده: (از مردادماه 1372 تا فروردین‌ماه 1373)

سال 1994:

تیم ملی فوتبال: در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 1994 آمریکا، با دو پیروزی و 3 شکست، در گروه 6 تیمی به عنوان پنجم رسید و حذف شد.

جوانان: از راهیابی به مرحله نهایی جام که در اندونزی برگزار شد، باز ماند.

نوجوانان: نتوانست به مرحله نهایی مسابقات که در قطر برگزار شد، راه یابد.

دوره ریاست امیر عابدینی: (از فروردین‌ماه 1373 تا آبان‌ماه 1373)

سال 1994:

تیم ملی فوتبال: با یک پیروزی، 2 تساوی و یک باخت در گروه A مرحله گروهی فوتبال بازی‌های آسیایی 1994 هیروشیما ژاپن، در رده سوم قرار گرفت و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه نیافت.

دوره ریاست داریوش مصطفوی: (از آبان‌ماه 1373 تا آذرماه 1376)

سال 1996:

تیم ملی فوتبال: تیم ملی با پیروزی برابر کویت در ضربات پنالتی، به مقام سوم جام ملتهای امارات دست یافت.

تیم ملی فوتسال: در گروه D مرحله نهایی رقابتها در اسپانیا، با یک پیروزی و یک شکست، از دور رقابتها کنار رفت.

امید: با شکست در مرحله مقدماتی، امید ایران نتوانست به مسابقات المپیک 1996 آتلانتا صعود کند.

جوانان: در گروه A مرحله نهایی مسابقات در کره‌جنوبی با 3 تساوی و یک شکست، در گروه 5 تیمی، چهارم شد و از دور رقابتها کنار رفت.

نوجوانان: در گروه B مرحله نهایی رقابتها در تایلند، با 3 شکست و یک پیروزی در رده چهارم گروه 5 تیمی قرار گرفت و حذف شد.

سال 1998:

تیم ملی فوتبال: با برتری در مرحله نهایی پلی‌آف برابر استرالیا به جام جهانی فرانسه راه یافت.

نوجوانان: در گروه A مرحله نهایی جام که در قطر برگزار شد، با 4 شکست در رده پنجم و آخر گروه قرار گرفت و حذف شد.

دوره ریاست محسن صفایی‌فراهانی: (از آذرماه 1376 تا شهریورماه 1381)

سال 1998:

تیم ملی فوتبال: در گروه F مرحله نهایی جام جهانی 1998 با یک پیروزی و دو شکست از راهیابی به مرحله یک‌هشتم نهایی بازماند.

تیم ملی فوتبال: با پیروزی برابر کویت به مقام قهرمانی فوتبال بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تایلند دست یافت.

جوانان: از راهیابی به مرحله نهایی مسابقات که در تایلند برگزار می‌شود، ناکام ماند.

سال 2000:

تیم ملی فوتبال: در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملتهای لبنان با گل طلایی از دور مسابقات کنار رفت.

تیم ملی فوتسال: در گروه D مرحله نهایی مسابقات جام جهانی که در گواتمالا برگزار شد، ایران با یک برد و 2 باخت از دور رقابتها کنار رفت.

امید: با یک برد، یک تساوی و یک شکست، در رده سوم گروه 4 مرحله نخست گروهی مسابقات مقدماتی المپیک 2000 آتن قرار گرفت و از راهیابی به مرحله بعدی ناکام ماند.

جوانان: در مسابقاتی که در تهران برگزار شد، با کسب عنوان چهارم جام به جام جهانی جوانان صعود کرد.

نوجوانان: با شکست برابر عمان به عنوان نایب قهرمانی مسابقات که در ویتنام انجام شد، دست یافت و به جام جهانی راه یافت.

سال 2002:

تیم ملی فوتبال: با شکست برابر ایرلند در مرحله پایانی پلی‌آف مقدماتی جام جهانی 2002 کره‌جنوبی - ژاپن، از صعود به این جام بازماند.

دوره ریاست محمد دادکان: (از شهریورماه 1381 تا خردادماه 1385)

سال 2002:

امید: با پیروزی 2 بر یک مقابل ژاپن به عنوان قهرمانی فوتبال بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره‌جنوبی رسید.

جوانان: از صعود به مرحله نهایی مسابقات بازماند.

نوجوانان: به دلیل محرومیت، نتوانست در مسابقات انتخابی شرکت کند.



سال 2004:

تیم ملی فوتبال: با پیروزی 4 بر 2 مقابل بحرین به مقام سوم جام ملتهای 2004 دست یافت.

تیم ملی فوتسال: در گروه D مرحله نهایی مسابقات جام جهانی که در چین تایپه برگزار شد، با دو شکست و یک پیروزی در گروه سوم شد و از دور رقابتها کنار رفت.

امید: با 3 پیروزی و 3 شکست، در رده دوم گروه A مرحله گروهی مقدماتی المپیک 2004 آتن قرار گرفت و به مرحله چهارم صعود نکرد.

جوانان: در گروه B مرحله گروهی رقابتها در مالزی با کسب یک برد، یک تساوی و یک باخت سوم شد و از صعود به مرحله بعد بازماند.

نوجوانان: در دیدار رده‌بندی رقابت‌ها در ژاپن، با باخت برابر قطر و کسب عنوان چهارم جام، از صعود به جام جهانی بازماند.

سال 2006:

تیم ملی فوتبال: در گروه دوم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2006 آلمان، پس از تیم ژاپن بصورت مستقیم جواز حضور در آن مسابقات را کسب کرد. در گروه D مرحله نهایی هم با قبول دو شکست و یک تساوی در قعر گروه قرار گرفت و از صعود به مرحله بعدی باز ماند.

دوره سرپرستی کیومرث هاشمی: (از تیرماه 1385 تا دیماه 1386)

سال 2006:

امید: تیم امید ایران با پیروزی برابر کره‌جنوبی در وقت‌های اضافه به عنوان سومی فوتبال بازی‌های آسیایی قطر دست یافت.

جوانان: در گروه C مرحله نهایی جام در هندوستان، با دو پیروزی و یک شکست و به خاطر تفاضل گل کمتر از کره‌شمالی، نتوانست به عنوان دو تیم برتر گروه راهیابی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

نوجوانان: با شکست در مارتن پنالتی‌ها برابر ژاپن از صعود به مرحله نیمه‌نهایی و جام جهانی نوجوانان باز ماند.

سال 2007:

تیم ملی فوتبال: با شکست در ضربات پنالتی مقابل کره‌جنوبی از صعود به مرحله نیمه‌نهایی جام ملت‌های 2007 بازماند.

سال 2008:

امید: در گروه D مرحله دوم انتخابی المپیک 2008 پکن، با کسب یک پیروزی، 2 تساوی و 3 شکست، در رده سوم قرار گرفت و از صعود به مرحله بعدی ناکام ماند.

دوره ریاست علی کفاشیان: (از دیماه 1386 تا ادامه دارد)

سال 2008:

تیم ملی فوتسال: در دور نخست مرحله گروهی جام جهانی برزیل، پس از اسپانیا به عنوان تیم گروه B راهی مرحله دوم شد. در گروه A مرحله دوم هم با یک برد، یک تساوی و یک باخت، به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به ایتالیا در رده سوم ایستاد و از صعود به مرحله نیمه‌نهایی جام بازماند.

جوانان: در گروه A مرحله نهایی جام با یک پیروزی و دو شکست از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.

نوجوانان: با 6 پیروزی متوالی در دور مقدماتی و 6 برد پی در پی‌ در دور نهایی، به عنوان قهرمانی مسابقات قهرمانی نوجوانان 2008 ازبکستان دست یافت و به جام جهانی صعود کرد.

سال 2010:

تیم ملی فوتبال: در مرحله نهایی گروهی و انتخابی جام جهانی 2010 - آفریقای جنوبی با 2 پیروزی، 5 تساوی و یک تساوی، در رده چهارم گروه قرار گرفت و نه تنها از صعود مستقیم به این رقابت‌ها باز ماند، بلکه جواز حضور در بازی پلی‌آف را هم کسب نکرد.



امید: تیم امید ایران با شکست 4 بر 3 برابر کره‌جنوبی به عنوان چهارم فوتبال بازی‌های آسیایی 2010 چین دست یافت.

جوانان: در گروه D این جام با یک برد و دو شکست در رده سوم قرار گرفت و به مرحله یک‌چهارم صعود نکرد.

نوجوانان: با یک برد، یک تساوی و یک باخت در رده سوم گروه C مرحله مقدماتی قرار گرفت و از دور مسابقات کنار رفت.

سال 2011:

تیم ملی فوتبال: با شکست یک بر صفر برابر کره‌جنوبی در وقت‌های اضافه، از صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا در جام ملتهای قطر ناکام ماند.

سال 2012:

تیم ملی فوتسال: با باخت غیرمنتظره مقابل کلمبیا در یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2012 تایلند، نتوانست به جمع 8 تیم برتر جام دست یابد.

امید: با شکست عجیب برابر عراق در دور دوم مقدماتی فوتبال المپیک 2012 لندن، به این رقابتها صعود نکرد.



جوانان: با باخت 4 بر یک برابر کره‌جنوبی در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقاتی که در امارات برگزار شد، از صعود به جام جهانی و جمع 4 تیم برتر آسیا بازماند.

نوجوانان: با شکست 3 بر یک برابر ازبکستان در دیدار نیمه نهایی از صعود به بازی فینال باز ماند اما با قرار گرفتن در جمع 4 تیم برتر رقابت‌هایی که در تهران برگزار شد، جواز حضور در جام جهانی را بدست آورد.