اوباما از اصلاحات حاکمان میانمار تقدیر کرد/بی اعتنایی به نقض حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، باراک اوباما روز یکشنبه سفر دوره ای خود به سه کشور جنوب شرقی آسیا را با دیدار از تایلند آغاز کرد و امروز وارد میانمار شد.

این نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که به میانمار سفر می کند. باراک اوباما قرار است در رانگون، پایتخت میانمار، به ایراد سخنرانی بپردازد.

واشنگتن پست همچنین در گزارش خود می نویسد: اوباما ،در واکنش به اصلاحات صورت گرفته در میانمار، قرار است طی سخنرانی امروز خود حرکت میانمار به دموکراسی و جامعه باز را مورد تقدیر قرار دهد.

واشنگتن پست به نقل از متن سخنرانی اوباما که از سوی کاخ سفید منتشر شده می نویسد: ممکن است آمریکا قوی ترین ارتش را در جهان داشته باشد، اما من به عنوان رئیس جمهوری، و فرمانده نیروهای مسلح آمریکایی نمی توانم اراده ام را به کنگره تحمیل کنم حتی در سخت ترین شرایط که دوست دارم چنین کاری کنم .

رئیس جمهوری می گوید: من برخی از قضات دیوان عالی را انتخاب می کنم، اما نمی توانم به آنها بگویم که چگونه قضاوت کنند، زیرا که هر فردی در آمریکا از کودک تا فقیر و رئیس جمهوری در برابر قانون یکی هستند و این راه رسیدن به آینده ای است که شما شایسته آن هستید.

اوباما پس از ورود به رانگون برای دیدار دوجانبه با رئیس جمهوری این کشور به کاخ ریاست جمهوری رفت.

اوباما همچنین برای اولین بار از نام "میانمار" به جای "برمه" استفاده کرد، نامی که برگرفته از استعمار بریتانیا بر این کشور بود.



رئیس جمهوری آمریکا در حالی از اصلاحات حاکمان میانمار تقدیر کرده است که در قبال نقض گسترده حقوق بشر به ویژه نقض حقوق اقلیت مسلمانان این کشور سکوت کرده است.