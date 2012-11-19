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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

خلعتبری:

استقلال با شانس سپاهان را برد/ تیم ما به مظفری زاده حساسیت دارد

استقلال با شانس سپاهان را برد/ تیم ما به مظفری زاده حساسیت دارد

اصفهان- خبرگزاری مهر: مهاجم تیم سپاهان اصفهان گفت: تیم ما خیلی خوب بازی کرد به طوری بر جریان بازی مسلط بودیم واستقلال تنها با شانس توانست ما را شکست دهد.

محمدرضا خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باخت تیمش مقابل استقلال تهران تصریح کرد: تیم ما کاملا مسلط بربازی بود اما استقلال از تنها موقعیت خطرناک خود استفاده کرد وتوانست تیم ما را در خانه شکست دهد ومن این برد را به تیم استقلال تبریک می گویم.

وی ادامه داد:تیم ما از استقلال بسیار بهتر بازی کرد اما گلر تیم استقلال روز خوبی را داشت ونشان داد که شایسته پوشیدن پیراهن شماره یک تیم ملی است.

مهاجم سپاهان در مورد درگیری لفظی ملی پوشان این دو تیم افزود: من با هیچکس از بازیکنان مشکلی ندارم وبا همه بازیکنان به خصوص ملی پوشان دوست هستم اما شرایط بازی به خصوص این بازی حساس متفاوت است وهر دو تیم به فکر پیروزی هستند.

وی در مورد عملکرد تیم داوری اضافه کرد: من نمی دانم چرا از زمان ذوب آهن تا به الان هر بازی که مظفری زاده برای تیم ما سوت زده منجر به باخت تیم ما شده وشاید تیم ما به مظفری زاده آلر‍‍‍‍‍‍ژی یا حساسیت دارد که این حساسیت به ضرر تیم ما است وباعث شکست تیم ما می شود.

خلعتبری ادامه داد: نمی دانم چرا تمام بازی های تیم ما با استقلال وپرسپولیس را باید مظفری زاده قضاوت کند در حالی که ما داورهای بهتری مانند ترکی یا فغانی داریم که از آنها استفاده نمی شود واین داوران قابل قیاس با مظفری زاده نیستند.

کد مطلب 1747363

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