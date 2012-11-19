تیم والیبال سفیر قم در خانه به صنعت بابل باخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های والیبال سفیر قم و آریا صنعت بابل کنار از سومین هفته دیدارهای دور رفت مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه های کشور شامگاه یکشنبه برگزار شد، دیداری که میزبان آن سفیر قم بود و بدین ترتیب به نخستین باخت خانگی این فصل تن داد.



سفیر قم که بعد از باخت سه بر صفر هفته نخست برابر تیم والیبال گاز تهران، در هفته دوم راهی ورامین شده بود تا در دومین میهمانی این فصل برابر تیم طلایی پوشان ورامین قرار بگیرند، برخلاف مسابقه قبل مقتدرانه عمل کرده و با پیروزی میدان را ترک کرد و نخستین برد خود در لیگ دسته اول این فصل والیبال کشور را برابر طلایی پوشان ورامین به دست آورد.



سفیر قم که در دیدارهای قبلی خود یک برد و یک باخت کسب کرده بود و تا قبل از این بازی سه امتیاز داشت و در بین هفت تیم حاضر در گروه اول در مکان چهارم جدول رده بندی لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور ایستاده بود، این بار نیز قصد داشت در اولین بازی خانگی و در حضور تماشاگران والیبال دوست قمی قدرت خود را به نمایش گذاشته و با شکست تیم والیبال آریا صنعت بابل کنار قدرت خود را به نمایش بگذارد اما در این کار ناموفق بود و در دیداری که تماشاگران مشتاق قمی نیز نظاره‌گر آن بودند، با حساب سه بر صفر تن به شکست داد تا در جدول یک پله نزول کند.



12 رقابت سفیر قم با حریفان برای صعود از مرحله گروهی



بازیکنان تیم والیبال سفیر قم در هفته سوم و در دیداری خانگی برابر تیم آریا صنعت بابل کنار در حالی به شکست سه بر صفر تن دادند که تیم میهمان به ترتیب با امتیاز‌های (25- 14)، (26- 24) و (25- 20) موفق به شکست تیم والیبال سفیر قم شد و بدین ترتیب بعد از شکست مقابل تیم والیبال کاله جوان و برتری مقابل شهرداری زاهدان به دومین برد خود در این فصل دست یافت.



سفیر قم نیز بعد از باخت سه بر صفر برابر تیم گاز تهران و برتری سه بر صفر برابر تیم طلایی ‌پوشان ورامین، در نخستین بازی خانگی به تیم والیبال آریا صنعت بابل کنار باخت و در امتیاز سه باقی ماند تا در دیدار بعدی نیز در خانه به میدان برود.

