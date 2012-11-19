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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

قوچان نژاد:

برد میزان در خانه حریف/ پیروزی بر تیم والیبال کاله کار بزرگی بود

برد میزان در خانه حریف/ پیروزی بر تیم والیبال کاله کار بزرگی بود

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال میزان گفت: پیروزی بر کاله کار بزرگی بود که شاگردانم توانستند از عهده آن بخوبی برآیند.

جبار قوچان نژاد یکشنبه شب پس از پیروزی تیمش برابر کاله در گفتگو با مهر اظهارکرد: تیم والیبال موسسه مالی و اعتباری میزان در ادامه روند رو به رشد خود، در یک بازی پر قدرت و قاطع کاله را در آمل 3-0 شکست داد.

وی گفت:  میزان که با پیروزی بر ارومیه و پیکان دو مدعی دیگر لیگ، تیم شگفتی ساز لقب گرفته است، این بار در خانه حریف به بردی شیرین دست یافت.

شاگردان جبار قوچان نژاد که از همان اول با دفاع ها و اسپک های خوب عرصه را بر حریف قدر تنگ کردیم تا در پایان به پیروزی 3-0 دست یابیم.

سرمربی میزان پیروزی در خانه کاله را عالی توصیف کرد و آن را مدیون انسجام و یکپارچگی بازیکنان و اجرای دستورات کادر فنی دانست.

وی گفت: میزان امروز دست به کار بزرگی زد که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

در این بازی گیم ها 25-16 ، 25-20 ، 29-27 به نفع میهمان خراسانی رقم خورد، مجتبی غیاثی و شهروز همایونفر پر فروغ تر از دیگران بودند.

کد مطلب 1747365

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