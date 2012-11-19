حسن اشجاری در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به باخت تیمش مقابل استقلال تهران تصریح کرد : ما بازی خوبی انجام دادیم به خصوص در نیمه دوم موقیعت های فراوانی را از دست دادیم وچند بار توپ را به تیر ک تیم استقلال زدیم اما متاسفانه گلر تیم استقلال روز خوبی را داشت و رحمتی سه امتیاز حساس را از چنگ ما در آورد به طوری که ما به گلر استقلال باختیم .

وی در مورد عملکرد تیم داوری ادامه داد : من نمی گویم عمدی در کار بوده است اما نمی دانم چرا وقتی تیم ما با استقلال وپرسپولیس بازی دارد باید مظفری زاده داور بازی باشد ما در ایران داورهای بهتری نیز داریم اما نمی دانم چرا برای بازی های ما باید مظفری زاده داور باشد .

مدافع سپاهان تصریح کرد: این جریان نمی تواند اتفاقی باشد اما با این وجود نمی گویم عمدی هم در کار است ولی باید این مسئله بررسی شود.