وضع فلسطین بحرانی تر از سوریه/ سیاست اعلامی مرسی در رابطه با غزه کافی نیست

علی احمدی کارشناس مسایل خاور میانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاست های اوباما در خصوص حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی گفت: اوباما در دوره اول ریاست جمهوری خود در طرح خاومیانه، در رابطه با اسرائیل با دو چالش مواجه شد و آن تعامل میان اسرائیل و سازمان خودگردان بود که اسرائیلی ها حاضر به تقسیم منافع خود با دولت خودگردان فلسطین نشدند.

وی پرونده هسته ای ایران را چالش دوم میان آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند و گفت:رژیم صهیونیستی با تاکید بر حمله نظامی علیه ایران،تا جایی پیش رفت که رابطه میان این دو منجر به تیرگی روابط انها شد .

احمدی در ادامه گفت: در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا آثار این تیرگی روابط منجر به حمایت صهیونیست ها از میت رامنی نامزد جناح مخالف اوباما شد.

وی اقدام اخیر رژیم صهیونیستی را یک عمل پیشگیرانه دانست و اضافه کرد: این اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تقسیم منافع با دولت مردمی و سازمان خودگردان فلسطین است و همچنین و سو استفاده از وضعیت اشفته ای که در خاور میانه وجود دارد.

رفتار دوگانه غرب



وی همچنین با اشاره به دو رویکرد متفاوت غرب علیه سوریه و فلسطین تصریح کرد: اکنون شاهد رفتار دوگانه ای از سوی غرب در ارتباط با مسایل خاورمیانه هستیم. در حالی که وضعیت در فلسطین بسیار شدید تر و گسترده تر از حیث جنایت علیه بشریت است؛ اما غربی ها در رابطه با سوریه حاضر بودند همه گزینه ها را روی میز بگذرند از منطقه امن هوایی گرفته تا صدور قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت.در حالی که کوچکترین واکنشی را دراتباط با مسئله فلسطین مشاهده نمی کنیم.



هم پیمان با امریکا در قبال سوریه، اما بی تفاوت به فلسطین



این کارشناس مسایل سیاست خارجی ؛ عربستان ،قطر و ترکیه را حامیان رسانه ای ، لجستیک و هم پیمانان آمریکا در قبال مساله سوریه دانست و گفت: ترکیه به عنوان نماینده آمریکا و پشتیبان مخالفان دولت سوریه تحولات را بررسی و سازمان دهی می کند واین سوال مطرح است که آیا این کشور ها همان موضعی را که در قبال سوریه اتخاذ کردند در خصوص فلسطین اتخاذ می کنند یا خیر؟!

احمدی با منفی دانستن پاسخ این سوال بیان کرد: اما هم اکنون نه تنها حرکتی از سوی هم پیمانان آمریکا شاهد نیستیم بلکه امیر قطر به هنیه سفارش میکند دست از اقدام نظامی علیه رژِیم صهیونیستی بردارد و ارتباطش را با ایران قطع کند در حالیکه انچه در غزه اتفاق افتاده از حیث خشونت و اسیب پذیری ابعاد وسیع تری نسبت به سوریه دارد.



مصر درموضع انتخاب قرار گرفت است

علی احمدی در خصوص موضع مصر در قبال اتفاقات رخ داده در منطقه گفت:مصر اکنون در یک موضع انتخاب قرار گرفته است و باید یا با هم پیمانان آمریکایی در منطقه همراهی کند و یا با استمرار انقلابیون مصرموافقت کند و در کنار مردم فلسطین بایستد.

وی با اشاره به سخنان حاکمان مصر اظهار کرد: گرچه ادبیات دولت و حکمرانان مصری مبنی برهمکاری با مردم فلسطین خواهد بود اما باید منتظر بود و دید که ایا این یک سیاست اعلامی است یا واقعا به آن عمل می کند.

وی با اشاره به نقش ایران به عنوان ریاست جنبش عدم تعهد در خصوص اتفاقات رخ داده در منطقه گفت: ایران با حساس کردن سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و جنبش عدم تعهد می تواند دیپلماسی فعال تری ایفا کند که اولین ان کمک های بشر دوستانه نسبت به مردمی است که د ربدترین شرایط قرار گرفته اند.