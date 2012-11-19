جلسه وزیرعلوم و معاون اول رئیس جمهور درباره بورس و تغذیه دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی در پنجاه‌ودومین همایش معاونین دانشجویی دانشگاه ها گفت: شب گذشته طبق توافق وزیر علوم و معاون اول ریاست جمهوری توجه به بورس و غذای دانشجویان در اولویت اول قرار گرفت.

وی درادامه افزود: اطلاع رسانی در دانشگاه های کشور بسیار ضعیف است و دانشجویان به هیچ عنوان از حق و حقوق خود مطلع نیستند و از رفاهیاتی که صندوق رفاه برای دانشجویان در نظر گرفته، مطلع نیستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان خطاب به معاونان دانشجویی گفت: از سوی وزیر علوم این پیغام را برای شما دارم که درجه بندی خوابگاه ها ضرورت دارد و دریافت اجاره بهای خوابگاه ها نیز با توجه به این رتبه بندی صورت خواهد گرفت.