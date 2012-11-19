امیرعابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح جمع آوری امضا برای برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال و برکناری کفاشیان ضمن بیان مطلب فوق گفت: من در حال حاضر طرح جمع آوری امضا برای برگزاری مجمع و برکناری کفاشیان را به هیچ وجه منطقی نمی دانم و مطالبی که در برخی از رسانه ها مبنی بر تلاش من برای جمع آوری امضا در این خصوص مطرح شده را کاملا تکذیب می کنم.

وی افزود: من با یک مدیرعامل و حتی یک رئیس هیات در این خصوص تماس نگرفته ام و شما می توانید این موضوع را از هرکسی که خواستید بپرسید و استعلام بگیرید.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در حال حاضر کفاشیان سه راه را پیش رو دارد، ابتدا باید به اصلاح سیستم حاکم بر فدراسیون فوتبال پرداخت که در حال حاضر با تک صدایی و تک محوری اداره می شود.

عابدینی تاکید کرد: برای تحقق این موضوع کفاشیان باید هیات 7 یا 8 نفره ای منهای هیات رئیسه فعلی متشکل از مربیان و مدیران با تجربه و دل سوخته فوتبال را تشکیل داده و با آنها یک جلسه نقد و بررسی صریح و بی پرده را تشکیل دهد تا این هیات راهکارهایی را برای نجات از بحران فعلی نشان دهند.

وی افزود: پس از آن کفاشیان باید همه تلاش خود را برای اجرایی شدن راهکارهای پیشنهادی انجام دهد و اگر نتوانست سومین راهکار استعفای وی از ریاست فدراسیون فوتبال است.

مدیرعامل باشگاه داماش تاکید کرد: من کفاشیان را دشمن فوتبال نمی دانم بلکه وی یک مدیر بحران زده است که برای نجات او باید به وی راهکار ارائه دهیم اما در حال حاضر همه بدون ارائه دادن پیشنهاد و راهکار فقط ساده ترین گزینه یعنی انتقاد کردن را بر گزیده اند.

وی ضمن ستایش از عملکرد کادر فنی و بازیکنان تیم داماش به دلیل بردی که مقابل تیم نفت تهران بدست آوردند، گفت: در نیم فصل تیم باید در برخی از پست ها تقویت شود البته مشکلات مالی در حال حاضر وجود دارد که اسپانسر جدید در حال برطرف کردن آن است.

مدیر عامل باشگاه داماش افزود: ما به دلیل مصدومیت مدافعانمان نیاز به جذب یک مدافع چپ داشته و چون فقط امین متوسل زاده را به عنوان یک مهاجم نوک داریم ، نیاز به جذب یک مهاجم نوک دیگر در تیم احساس می شود.

وی افزود: مهدی کیانی نیز به دلیل مشکلاتی که ایجاد کرده دیگر جایی در تیم نداشته و سرمربی تیم نیز به او اجازه تمرین نمی دهد بنابراین به وی گفته ایم که در نیم فصل به دنبال یک تیم جدید باشد. با توجه به مصدومیت محمد آبشک و کمبود بازیکنی که در خط میانی داریم نیاز به جذب یک هافبک تهاجمی نیز در نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر داریم.