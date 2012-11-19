برداشت شبانه شن و ماسه از بستر رود بشار/ متخلفان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این متخلفین با استفاده از سیاهی شب و در نبود نظارت به برداشت غیرقانونی شن و ماسه از رودخانه بشار مشغول هستند و هر روز زخمی دیگر بر پیکر نحیف این رود خروشان می زنند.

این سودجویان هم اکنون کوهی از شن و ماسه در کنار واحدهای تولیدی خود ایجاد کرده اند و بدون توجه به هشدارها همچنان مخفیانه به کار خود ادامه می دهند.

شب گذشته هم عوامل یکی از این کارخانه ها اقدام به برداشت غیر قانونی شن و ماسه از حریم رودخانه کرده بودند که با هوشیاری مدیرکل دفتر فنی استانداری استان و نیروی انتظامی جلوی آن گرفته شد.

این کارخانه که در نزدیکی شهرک صنعتی شماره سه یاسوج و در ضلع شرقی این شهر واقع است، با چندین کامیون و لودر به برداشت غیرقانونی شن و ماسه از بستر این رودخانه مشغول بود.

با این حال نیروهای یگان امداد و مدیرکل دفتر فنی استانداری در یک عملیات غافلگیرانه مانع این اقدام غیرقانونی شدند و کارخانه متخلف به مراجع قضایی استان معرفی شد.

توقیف ماشین آلات متخلف/ برخورد قاطع با سودجویان

مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد که خود در محل حضور یافته بود به خبرنگار مهر گفت: پس از اطلاع از برداشت غیر قانونی یکی از این واحدهای تولید شن و ماسه از بستر رودخانه بشار، به محل رفتیم و متاسفانه با فعالیت یک دستگاه لودر و چندین کامیون مواجه شدیم.

سید حسین کاظمی افزود: بلافاصله موضوع به فرماندهی نیروی انتظامی استان گزارش شد و نیروهای یگان امداد به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: پس از حضور نیروهای یگان امداد چند نفر از رانندگان متخلف متواری شدند اما دستگاههای آنها از سوی نیروی انتظامی توقیف شد.

کاظمی از برخورد قاطع با متخلفین خبر داد و گفت: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم حقوق عمومی جامعه مورد تعدی برخی افراد سودجو قرار گیرد.

وی ضمن تقدیر از حمایت های استاندار استان و همکاری نیروهای نظامی و قضایی در این خصوص اظهار داشت: رودخانه بشار متعلق به همه مردم و نسلهای آینده است و نباید اجازه دهیم این رودخانه قربانی مطامع سودجویان شود.

کاظمی تصریح کرد: این کارخانه های تولید شن و ماسه طی دو مرحله باید به منطقه "دلی بجک" منتقل شوند.

وی بیان داشت: این مکان مورد تایید کارشناسان محیط زیست است و سند آن به نام شهرک های صنعتی صادر می شود.

فعالیت غیرقانونی 17 واحد تولیدی در حاشیه بشار

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه بشار که از کوههای سپیدان در استان فارس و "تنگ سرخ" در شهرستان‌ بویراحمد سرچشمه می گیرد و با پیوستن رودخانه های دیگر به آن در طول مسیر۱۱۵کیلومتری خود، رودخانه کارون را تشکیل می دهد و به خلیج نیلگون فارس می ریزد.

اما در حاشیه این رودخانه 17 واحد تولیدی شن و ماسه وجود دارد که بدون مجوز سالانه افزون بر هزاران تن شن و ماسه از بستر رودخانه بشار برداشت می کنند و بی توجه به هشدارها به فعالیت خود ادامه می دهند.

افت سطح رودخانه، برهم خوردن تعادل اکولوژیک آن و مرگ گونه های گیاهی و جانوری این رودخانه و مرگ آبزیان آن از نتایج برداشت بستر رودخانه برای تولید شن و ماسه است که با ادامه این روند هر روز به مرگ اکوسیستم بشار نزدیکتر می شویم.

همچنین فعالیت این کارخانه ها علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی، باعث کاهش 4.5 متری سطح رودخانه شده و پل ورودی شهر یاسوج را نیز با خطر ریزش مواجه کرده است.