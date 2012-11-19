بیمه؛ پیش نیاز اجرای طرح پزشک خانواده شهری

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز خانوارهایی در گلستان بسر می برند که فاقد پوشش بیمه ای هستند، برای بهره گیری از این طرح، بیمه سلامت با عنوان ایرانیان در حال اجراست.

در حال حاضر، بیش از 625 هزار گلستانی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و همچنین 63 هزار نفر از پوشش بیمه ایرانیان و شماری نیز تحت پوشش دیگر بیمه ها هستند.

با این حال و به رغم توسعه و تنوع خدمات بیمه ای هنوز هستند خانوارهایی که در آرزوی داشتن دفترچه بیمه و استفاده از مزایای آن باقی مانده اند و برای توسعه پوشش بیمه ای، طرح بیمه سلامت ایرانیان اجرایی شده است.

طرح پزشک خانواده شهری در 9 شهر گلستان اجرا می شود که در گنبد و گرگان از آذرماه کلید می خورد و در هفت شهر دیگر قرار بود از 10 مهرماه اجرا شود که در این مناطق به دلیل مهیا نبودن برخی زیرساختها هنوز عملیاتی نشده است.

در این راستا، مدیرکل بیمه سلامت گلستان با اشاره به اجرای طرح بیمه ایرانیان برای تحت پوشش قراردادن افراد فاقد پوشش بیمه گفت: همه خانوارهای شهری فاقد پوشش بیمه می توانند با پرداخت 50 درصد از سرانه 11 هزار و 280 تومانی در ماه از مزایای بیمه ایرانیان استفاده کنند.

محمد حسینی افزود: این مبلغ بصورت یکساله اخذ می شود و در صورتی که متقاضی خوداظهار به عدم استطاعت مالی داشته باشد به کمیته امداد معرفی و 35 درصد دیگر حق سرانه ینز بخشوده می شود.

وی اظهار داشت: با این حساب فرد با پرداخت 20 هزار و 304 تومان برای یکسال می تواند بیمه شود و بیماران خاصل مبتلا به بیماران دیالیزی، ام اس، ایدز و .. می توانند از سرانه رایگان برخوردار شوند.

وی عنوان کرد: در راستای اجرای طرح پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در استان افراد فاقد هر گونه پوشش بیمه درمان می توانند با برخورداری 85 درصد تخفیف در حق سرانه بیمه تحت پوشش بیمه درمان ایرانیان قرار گیرند .

وی گفت : در این صندوق بیمه ای افراد از مبلغ یک میلیون و 353 هزار و 600 ریال حق بیمه درمان تنها می بایست 203 هزار و 40 ریال پرداخت کرده و دفترچه بیمه درمان یکساله دریافت کنند.

حسینی گفت : متقاضیان پوشش بیمه درمانی می توانند در سطح استان به ادارات بیمه سلامت ، نمایندگیهای رسمی و دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد این اداره کل مراجعه و در کمتر از یک روز از پوشش بیمه درمان بهره مند گردند .



وی خاطر نشان کرد: بیمه شدگان این صندوق بیمه ای در هنگام دریافت خدمات در بخش بستری تنها 10 درصد و در بخش سرپایی 30 درصد از هزینه های در مانی خود را پرداخت می نمایند و ما بقی آن توسط دولت پرداخت می شود .



وی افزود : بیماران خاص شامل : بیماران تالاسمی ، هموفیلی ، پیوند کلیه ، دیالیزی و ام اس با ارائه مدارک لازم می توانند بصورت رایگان از بیمه درمان ایرانیان برخوردار گردند .



وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 63 هزار نفر از هم استانیها تحت پوشش بیمه درمان ایرانیان این اداره کل بوده و از مزایای پوشش درمانی این بیمه برخوردار هستند.



به گزارش مهر، درحال حاضر 53 قلم داروی جدید در تعهد سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است که از این تعداد 10 قلم آن مربوط به بیماران سرطانی است.



همچنین مبلغ پرداختی سهم سازمان بیمه سلامت 90 درصد از هزینه این داروهاست.

به گزارش مهر، در صورتی که طرح پزشک خانواده شهری در گلستان اجرا شود، در هفت شهرستان آزادشهر، آق قلا، ترکمن، علی آباد، کردکوی، کلاله و مینودشت و با احتساب گرگان و گنبد که این طرح در دی ماه امسال در این دو شهر اجرایی می شود بالغ بر 710 هزار نفر تحت پوشش طرح پزشک خانواده در استان قرار می گیرند.



در عین حال، در 16 شهر دیگر استان نیز که زیر 20 هزار نفر جمعیت داشتند، پزشک خانواده شهری همزمان با برنامه پزشک خانواده روستایی از سال 1384 در آن شهرها اجرا شده است.

بر اساس طرح پزشک خانواده شهری، برای اجرای این طرح 284 پزشک عمومی و 140 ماما یا پرستار در مطب های خصوصی و کلینک های شهری مستقر خواهند شد.