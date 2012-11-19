بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا/ خسته شدن آمریکاییها از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر،"جان مک کین" سناتور جمهوریخواه آمریکایی در گفتگو با نشریه "دی سایت" درباره درگیریهای بین رژیم صهیونیستی و حماس اظهار داشت : این اولین درگیری اسرائیل با گروه فلسطینی حماس نیست، حالا یک شرایط کاملا متفاوت وجود دارد، ما یک دولت دیگری را در قاهره داریم.

وی همچنین مدعی شد که حاکمان مصر در گذشته همواره یک لنگرگاه مطمئن پایداری بوده و نفوذ زیادی بر همه گروههای فلسطینی داشتند. البته رئیس جمهوری جدید مصر مرسی، از یک طرف وعده داده است که به قرار داد صلح میان مصر و اسرائیل پایبند می ماند و از طرف دیگر مرسی باید به طرفداران و هم حزبی هایش و اخوان المسلمین که هیچ علاقه ای به اسرائیل ندارند، توجه کند.



"مک کین" در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که آمریکا باید مخالفان سوری را مسلح و از آنها حمایتهای نظامی کند. من امیدوارم که دولت اوباما همه گزینه ها را بررسی کند.

این سناتور آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه مردم آمریکا خسته از جنگ هستند خواستار ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه و کمکهای تسلیحاتی به مخالفان سوری شده و در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی ما در وضعیت اسفبار اقتصادی ما نهفته است. بیشتر مردم آمریکا بیش از آنکه نگران تحولات دنیا باشند نگران شغلشان هستند.

