جزئیات جلسه امروز شورای گفتگو/ دولت به توافقاتش پایبند باشد

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: امروز بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی با حضور روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نماینده قوه قضائیه، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و نیز نمایندگان تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی و تعاونی برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در آغاز این جلسه برخی اخبار و تحلیل مسائل اقتصادی مطرح شد که از جمله آن، بخشنامه‌های متعدد صادر شده از سوی سازمان‌های مختلف دولتی در رابطه با امر صادرات و واردات در هفته اخیر بود که منجر به ایجاد دغدغه‌هایی در بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی شده بود.

وی تصریح کرد: از جمله این بخشنامه‌ها، بخشنامه اخیر صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با صادرکنندگان و تغییرات در رابطه با مقررات صادرات و واردات بود که بر این اساس، بر این نکته تاکید شد که تعدد این گونه تصمیمات و تغییرات پیاپی، به قدرت برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب می‌رساند.

به گفته نهاوندیان، همچنین در مواردی که توافقاتی میان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی صورت می‌گیرد که از جمله آن توافقات صورت گرفته میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت ایران بر سر ارایه ارز صادرات در اتاق مبادلات ارزی است، نباید مرتبا تصمیمات متفاوتی اتخاذ شود.

وی اظهار داشت: در دستور جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی، عمده ترین مبحث، طرح گزارشی از سوی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران بود که به نمایندگی از سوی مدیریت شهری، در جلسات این شورا حضور دارند که در خصوص منابع و مصارف بودجه‌ای شهردرای توضیحاتی ارایه کردند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: دستور دیگر جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی، ارایه گزارشی از اجرای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه بود که در جلسات قبلی شورا نیز مورد پیگیری واقع شده بود؛ اما متاسفانه در جلسه امروز به دلیل عدم حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رسیدگی به این موضوع میسر نشد.