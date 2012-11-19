نبود آنتن تلفن همراه در روستاهای بهبهان

محمد باقر شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان بهبهان در مرز استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد و برخی از روستاهای این منطقه از سوی هر دو استان مورد اختلاف قرار دارند و از داشتن آنتن تلفن همراه محروم هستند.

وی عنوان کرد: در حالیکه شعار شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه، پوشش تمام نقاط روستایی، جاده ای و شهری کشور است شایسته نیست برخی روستاهای صعب العبور و دور از شهر از نداشتن آنتن دهی تلفن همراه رنج ببرند.



شریعتی با اشاره به وجود منطقه تشان و بخش سرجوشرکه در نزدیکی مرز استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته دارد، گفت: مجموعه روستاهایی در این منطقه وجود دارد که از سیستم آنتن دهی مخابرات محروم هستند و امکان استفاده از تلفن همراه را ندارند.



نماینده مردم بهبهان در مجلس نهم با اشاره به اینکه این مناطق جزو شهرستان بهبهان قرار دارند، تصریح کرد: آنتنهای تلفنهای همراه در این مناطق سرویس دهی ندارد به همین دلیل مردم برای برقراری ارتباط ازسیستم آنتن دهی کهگیلویه و بویراحمد استفاده می کنند.



عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس نهم با یادآوری تذکری که ۴ ماه پیش در این زمینه به وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات داده، گفت: وزیر در این زمینه مطرح کرد مشکلات بخش خصوصی به آنها ارتباطی ندارد.



وی با تاکید بر اینکه وزارتخانه باید بر عمکرد بخش خصوصی نظارت بیشتری داشته باشد، افزود: واگذاری برخی امور به بخش خصوصی در راستای بهتر شدن اوضاع بوده است نه بدتر شدن.