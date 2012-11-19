لزوم معرفی فرصت های سرمایه گذاری به بخش خصوصی/خلاقیت ابزار اصلی مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان یکشنبه شب در جمع اصحاب رسانه در مجتمع کوهسنگی مشهد با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر نفت باعث شده که در دولت کار تجاری موضوعیت نداشته باشد افزود: ولی شهرداری ها نهادهای مردمی هستند و به دنبال این هستند که مزیت ها را به دیگر کشورها و سرمایه گذاران بخش غیر دولتی منتقل کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایران با ظرفیت های طبیعی و منابع انسانی که دارد می تواند در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره گام های بزرگی را بردارد افزود: این امر در گرو تدبیر مسئولان و همکاری بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر اینکه خلاقیت از ابزارهای اصلی مدیریت شهرها و کلانشهرهاست افزود: اداره شهرهای بزرگی چون مشهد بدون داشتن نوآوری و خلاقیت امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به حضورش در جشنواره بین المللی نوآوری شهری در گوانگجو چین تصریح کرد: شهرداری و مردم از توسعه تعاملات جهانی سود می برند و در صورتی که این ارتباطات هدفمند دنبال شود می تواند قابلیت ها و توانایی های ایران را به دیگر کشورها منتقل کند.

و بیان کرد: در حاشیه این اجلاس هئیت شهرداری مشهد با شهرداران شهرهای بزرگ دنیا و دولت های محلی در زمینه توسعه مناسبات، همکاری های مشترک و گسترش اراتباطات جلسات متعددی برگزار کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای سفر به گوانجو به ملاقات با شورای تجاری تجار ایرانی مقیم این شهر اشاره کرد و افزود: در نشست با این قشر برنامه ریزی هایی در راستای مشارکت و سرمایه گذاری هر چه بیشتر در مشهد و خراسان رضوی انجام شد.

پژمان با بیان اینکه اولویت شهرداری در برقرای ارتباطات بین المللی کشورهای همسایه و مسلمان است، اظهارکرد: در صدد گسترش روابط با کشورهای همجوار بویژه افغانستان هستیم و در همین راستا به دعوت والی هرات اواخر هفته آینده برای توسعه روابط با افغانستان عازم این شهر هستیم.

گفتنی است: جشنواره خلاقیت شهری با حضور نمایندگانی از 230 کلانشهر، دولت محلی و شهر جهان در مرکز همایش های بین المللی شهر گوانگجو با سخنرانی شهردار مشهد آغاز می شود.

در این جشنواره شهرداری مشهد بین بیش از 230 شهرجهان در زمینه طرح های خلاقانه شایسته تقدیر شناخته شد.