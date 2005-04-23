استاد دانشگاه تهران : نظام آموزشي دانشگاه هاي ما يك نظام كتاب محور است // پژوهش در دوره كارشناسي روانشناسي جايگاهي ندارد

دكتر رحيمي نژاد در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : منابع درسي رشته روانشناسي در مقطع كارشناسي با مشكلات زيادي مواجه نيست، اما در مقاطع تحصيلات تكميلي تعداد منابع كم است و نياز به منابع جديد احساس مي شود. در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري با وجود اينكه نسبت به 20 سال گذشته پيشرفت هائي داشته ايم اما هنوز در اين زمينه با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي كنيم.

وي تصريح كرد : به روز بودن منابع درسي در دوره كارشناسي علوم تربيتي و روانشناسي اگر چه ايده آل نيست اما نيازهاي دانشجويان را بر آورده مي سازد.

استاد دانشگاه تهران يادآور شد : منابع كتابخانه اي در دانشگاه هاي كشور با كمبود امكانات مواجهند. به خصوص در زمينه خريد كتب خارجي با مشكلات بسياري روبرو هستيم. همچنين در نمايشگاه هاي كتاب بيشتر كتاب هاي عمومي براي همه مردم ارائه مي شود و كتب تخصصي و علمي كمتر پيدا مي شود. اين موارد در زمينه رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسي نيز صادق است.

وي تصريح كرد : در زمينه چاپ نشريات و مجلات مختلف علمي در حال حاضر پيشرفت هاي چشم گيري داشته ايم كه مي تواند اميدوار كننده باشد.

رحيمي نژاد در پايان ياد آور شد : نظام آموزشي ما در دانشگاه ها متكي بر حفظيات است و اين نظام يك نظام كتاب محور و جزوه محور است. در نتيجه پژوهش در دوره كارشناسي رشته روانشناسي و علوم تربيتي جايگاهي ندارد.