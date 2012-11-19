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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

توسط مرکز نور/

51 نرم افزار موبایلی به مناسبت ماه محرم عرضه شد

51 نرم افزار موبایلی به مناسبت ماه محرم عرضه شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز نور از عرضه 51 نرم افزار موبایلی به مناسبت ماه محرم توسط مرکز نور خبر داد.

غلامرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مرکز نور در ماه محرم در ارتباط با محرم و امام حسین(ع) پنج نرم افزار را به صورت لوح فشرده عرضه کرده است.

وی گفت: این نرم افزار ها شامل نرم افزار حماسه عاشورا، نرم افزار تاریخ امام حسین(ع)، نرم افزار عتبات عالیات، نرم افزار خطبه خوانی و نرم افزار امام حسین(ع) و عاشورا می شود.
 
مدیر بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز نور بیان کرد: علاقه مندان می توانند این نرم افزار ها را از سایت www.noorsoft.org  خریداری کنند.
 
وی گفت: 51 نرم افزار به صورت نرم افزارهای موبایلی نیز به مناسبت محرم عرضه شده است.
 
رحمانی ادامه داد: کتابهایی در رابطه با امام حسین(ع)، عاشورا و وقایع عاشورایی جمع آوری شده و به صورت نرم افزارهای موبایلی عرضه شده اند.
 
وی با اشاره به اینکه استفاده از این نرم افزارها رایگان است افزود: علاقه مندان می توانند برای دریافت این نرم افزارها به سایت www.noorsoft.org مراجعه کنند.
کد مطلب 1747420

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