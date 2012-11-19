51 نرم افزار موبایلی به مناسبت ماه محرم عرضه شد

غلامرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مرکز نور در ماه محرم در ارتباط با محرم و امام حسین(ع) پنج نرم افزار را به صورت لوح فشرده عرضه کرده است.

وی گفت: این نرم افزار ها شامل نرم افزار حماسه عاشورا، نرم افزار تاریخ امام حسین(ع)، نرم افزار عتبات عالیات، نرم افزار خطبه خوانی و نرم افزار امام حسین(ع) و عاشورا می شود.





مدیر بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز نور بیان کرد: علاقه مندان می توانند این نرم افزار ها را از سایت www.noorsoft.org خریداری کنند.

وی گفت: 51 نرم افزار به صورت نرم افزارهای موبایلی نیز به مناسبت محرم عرضه شده است.



رحمانی ادامه داد: کتابهایی در رابطه با امام حسین(ع)، عاشورا و وقایع عاشورایی جمع آوری شده و به صورت نرم افزارهای موبایلی عرضه شده اند.

