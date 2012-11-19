تصویر اولین سگ هزارساله مومیایی در مکزیک/ کشف رازهای شکار باستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیساک آکینو انسان شناس مکزیکی این سگ 1000 ساله را در یک موزه منطقه ای در شهر تورئون به نمایش گذاشته است.

سگ 1000 ساله مومیایی شده یکی از نخستین ها در نوع خود است که در مکزیک کشف شده و می تواند به باستان شناسان کمک کند اسراری را درباره قبایل باستانی مکزیک فاش کنند

کارشناسان تاریخ از این کشف بسیار هیجان زده شده اند چرا که این کشف احتمال اهلی کردن و استفاده از این حیوان برای شکار را افزایش می دهد

این کشف نخستین مورد در نوع خود در مکزیک تلقی می شود، چرا که پیش از این سگهای مومیایی شده صرفا در مصر و پرو کشف شده بودند.

کارشناسان اعتقاد دارند که این سگ توسط یک قبیله محلی اهلی شده و برای عملیات جستجوی شکار مورد استفاده قرار می گرفته است.

آلخاندرو باتیستا والدسپینو باستان شناس مکزیکی اظهار داشت: کشف سگ مومیایی شده این ایده را تقویت می کنند که سگها بخشی از مراسم تشیع جنازه در میان قبایل این منطقه بوده اند که این امر احتمال اهلی شدن این حیوانات را افزایش می دهد.

این سگ اسرار آمیز قرار است در معرض آزمایشهای مختلفی برای تشخیص سن و نژاد قرار گیرد

کارشناسان اعتقاد دارند این حیوان که در کنار بقایایی صدها انسان و اشیاء باستانی از جمله منسوجات، سبدها، کاسه ها و پیکان (تیر) یافت شده، به صورت طبیعی مومیایی شده است.

یوری دی لا روزا از باستان شناسان مکزیکی اظهار داشت: این نخستین سگ مومیایی است که در چنین بافت باستان شناختی کشف شده است. در این مورد می توان مومیایی شدن سگ را طبیعی دانست و علت آن شرایط خشک و صحرایی است.

پوست روی استخوانها خشک شده و سگ به صورت طبیعی مومیایی شده است.

اندازه های این سگ باستانی به زودی مشخص می شود و قرار است آزمایشهای اشعه ایکس و کربن برای تشخیص سن دقیق و نژاد آن صورت گیرد.