لزوم تغییر روشهای آبیاری سنتی به مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح دوشنبه در جمع مدیران این شرکت گفت: استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در واحد مزرعه جهت بالا بردن راندمان توزیع که این امر در افزایش میزان تولید محصول و صرفه جویی در مصرف آب تاثیر بسزایی خواهد داشت و در حال حاضر در شبکه قره سو- زرین گل این سیستم طراحی و در واحد عمرانی قره بلاغ نیز در حال اجراست.

حیدریان در ادامه افزود: همچنین جهت پایش مناسب سیستم انتقال و توزیع آب نیز از سیستم های تله متری و مانیتورینگ استفاده می شود که در حال حاضر مطالعات و طراحی آن در شبکه گلستان و بوستان در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در خصوص استفاده از فناوری های نوین و تکنولوژی های روز در اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی عنوان کرد: در حال حاضر شرکت آب منطقه ای گلستان از تکنولوژی های روز دنیا در امر برنامه ریزی، مدیریت و توزیع آب در زمین های کشاورزی استفاده می کند.

حیدریان گفت: یکی از این اقدامات استفاده از قابلیت نرم افزار GIS جهت ایجاد بانک اطلاعات اراضی به منظور مدیریت توزیع آب در مزارع و مدیریت جامع آبگیری، برنامه ریزی برای ذخیره، انتقال و توزیع مناسب آب است، این نرم افزار با هدف افزایش بهره وری، بهره برداری مناسب از سد و شبکه، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترکان و مدیریت مناسب بخش های مختلف آب راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 6 دستگاه دیتالاگر هواشناسی در شبکه گلستان و بوستان و یک دستگاه در شبکه قره سو- زرین گل نصب و راه اندازی شده است که این دستگاه ها با در اختیار داشتن سنسورهای مختلف، پارامترهای اقلیمی مانند رطوبت خاک، دما، بارش و ... را اندازه گیری کرده و با پردازش اطلاعات اندازه گیری شده زمان، مدت و میزان مناسب آبیاری را اعلام می کند.

شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف تامین آب شرب و صنعت منطقه و همچنین آبیاری 41 هزار و 400 هکتار از اراضی شهرستان های مراوه تپه، مینودشت، گنبد، آزادشهر و علی آباد در حال اجراست.