امر به معروف و نهی از منکر نقش مهمی در تربیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی صبح دوشنبه در همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه تعلیم و تربیت که در مجتمع فرهنگی سید الشهدا برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: بزرگترین و تنهاترین معروف خداست، قرآن نیز معروف است چون سخن الهی است و پیامبر(ص) به دلیل الهی بودنش معروف می شود.

به گفته حاجی بابایی، امام حسین(ع) و قرآن صراط مستقیم هستند و در اینجا انسانی به نام حسین بن علی(علیه‌السلام) تربیت شد و تمامی تربیت‌های الهی را دریافت کرد.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر نقش امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد: خداوند در امر به معروف و نهی از منکر انسانها را برای تربیت انتخاب می کند و هر کاری که به سمت خدا باشد قطع به یقین خیر است؛ با منکر و دزدی نمی شود کار خیر انجام داد.

وی با اشاره به واقعیت مهم عاشورا گفت: زیبایی عاشورا و کربلا گریه ای است که عاشقان امام حسین(ع) با شنیدن نام امام می کنند و امروز شاهدیم بعد از گذشت صدها سال عاشورا همچنان زیباترین جلوه ساختن انسان است.

حاجی بابایی ادامه داد: امر به معروف یک شی خارجی نیست بلکه حسینی شدن و حسینی ماندن امر به معروف است و نهی از منکر یعنی از امام حسین(ع) جدا شدن.