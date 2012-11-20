به گزارش خبرنگار مهر، ساخت این مستند با محوریت زندگی ورزشی ناصر حجازی را سام کلانتری کارگردان جوانی برعهده گرفتهاست که پس از گزینههایی چون کیومرث پوراحمد، حسن فتحی و مازیارمیری سرانجام با خانواده حجازی به توافق رسید.
بهناز شفیعی همسر زندهیاد ناصر حجازی با اعلام این خبر در توضیح کموکیف ساخت آن به خبرنگار مهر، گفت: پس از مذاکره با کارگردانهای مختلف که اغلب آثار سینمایی در کارنامه کاری خود داشتند به این نتیجه رسیدیم که باید کارگردانی وارد کار شود که روی ژانر سینمایی مستند و داستانی مسلط باشد.
وی در ادامه افزود: بعد از بررسیهای مختلف، با سام کلانتری که از کارگردانهای جوان سینمای مستند و داستانی است وارد مذاکره شدیم. بسیاری از فیلمهای این کارگردان را دیدم و نوع کارگردانی وی به آنچه ما از جهت یک کار مستند و داستانی میخواستیم همراه بود.
بهناز شفیعی در ادامه افزود: پس از آن هم مرتضی رزاقکریمی که تهیهکنندهای مجرب در سینمای مستند ایران است با پروژه همراه شد و من به عنوان همسر ناصر حجازی خیالم از بابت کیفیت ساخت این مستند آسوده است. در حال حاضر هم فیلمبرداری مقدماتی آن انجام شده است.
همسر زندهیاد ناصر حجازی در ادامه افزود: در حال حاضر هم سام کلانتری به باشگاههای منچستر پونایتد انگلیس، دی استراداد در اتریش و محمدان در بنگلادش سفر کرده تا خاطرات بازیهای ناصر از زبان همباشگاهی وی مطرح شود.
وی با اشاره به فعالیتهای ناصر حجازی در باشگاههای اروپایی و آسیایی گفت: ناصر حجازی پنج سال سرمربی باشگاه محمدان بود، کمتر از دو سال هم در باشگاه دیاسترادا اتریش مربی بودهاست و در سال 57 هم برای بازی در منچستریونایتد حدود سه ماه بازی تمرینی میکرد اما به دلایلی همان سالها به وطن برگشتیم.
شفیعی در ادامه افزود: حال اینکه قرار است سام کلانتری به این باشگاهها سفر کند و خاطرات هم تیمیهای او از حجازی را جویا شود. از سوی دیگرهم تلویزیون و هم آقای فتحالله زاده سرپرست باشگاه استقلال قول مساعد دادند که فیلمهای آرشیوی را در اختیار ما بگذارد.
همسر زندهیاد ناصر حجازیی در پاسخ به این سئوال که خانواده حجازی حساسیت بسیاری بر اشراف کارگردان به مسائل فوتبال و بازی این بازیکن استقلالی داشته باشد و آیا سام کلانتری دارای این ویژگی بوده است گفت: قطعا همین بوده اما نکته قابل توجه این است که سام کلانتری کارگردان جوانی است که به فوتبال علاقه بسیاری دارد و تمامی زمینههای فعالیت و بازی ناصر حجازی را میداند. درست به دلیل همین اطمینان بوده است که کار را به این کارگردان جوان و البته تهیهکننده با تجربهای چون مرتضی رزاقکریمی سپردیم.
پیش از این کیومرث پوراحمد، حسن فتحی و مازیار میری قصد ساخت این مستند را داشتند اما هریک به دلایلی چون آشنا نبودن به مقوله فوتبال و همچنین علاقه نداشتن به این ورزش از ساخت آن انصراف دادند.
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