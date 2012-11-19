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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

کتابخانه مرکز فنی وحرفه ای خرمشهرافتتاح شد

کتابخانه مرکز فنی وحرفه ای خرمشهرافتتاح شد

خرمشهر– خبرگزاری مهر: رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای خرمشهر گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، کتابخانه این مرکز افتتاح شد.

عبدالنبی سواعدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر ضرورت توجه جدی به مسئله کتاب و کتابخوانی براساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رایج کردن فرهنگ کتابخوانی درکشور افزود: به جهت نقش مهم فرهنگ مطالعه در پیشرفت و تعالی جامعه این کتابخانه با 300 عنوان کتاب کار خود را آغاز کرد.

به گفته وی، کتابها عنوانهایی فرهنگی، مذهبی، تخصصی و اخلاق حرفه ای دارند که  برای استفاده کارکنان، مربیان و کارآموزان تهیه شده است.

سواعدی اظهار کرد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه منجر به تامین منابع انسانی کارآمد می شود.

وی تصریح کرد: باتوجه به وظیفه آموزش فنی وحرفه ای در تربیت نیروی انسانی کارآمد راه اندازی کتابخانه امری ضروری بود.
کد مطلب 1747436

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