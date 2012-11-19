کتابخانه مرکز فنی وحرفه ای خرمشهرافتتاح شد

عبدالنبی سواعدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر ضرورت توجه جدی به مسئله کتاب و کتابخوانی براساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رایج کردن فرهنگ کتابخوانی درکشور افزود: به جهت نقش مهم فرهنگ مطالعه در پیشرفت و تعالی جامعه این کتابخانه با 300 عنوان کتاب کار خود را آغاز کرد.

به گفته وی، کتابها عنوانهایی فرهنگی، مذهبی، تخصصی و اخلاق حرفه ای دارند که برای استفاده کارکنان، مربیان و کارآموزان تهیه شده است.



سواعدی اظهار کرد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه منجر به تامین منابع انسانی کارآمد می شود.



وی تصریح کرد: باتوجه به وظیفه آموزش فنی وحرفه ای در تربیت نیروی انسانی کارآمد راه اندازی کتابخانه امری ضروری بود.