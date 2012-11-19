برگزاری همایش بزرگ پژوهش و فناوری در ملارد/احداث پارک علم و فناوری در صفادشت

فاضل اکبری طارمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای کمیته ویژه پژوهش و فناوری ملارد که متشکل از معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری، روسای دانشگاه ها، آموزش و پرورش، نمایندگان شهرداری، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت و .... است ، بمنظور افزایش سطح علمی شهرستان، حمایت از پژوهشگران و بهره مندی از آثار پژوهشی در ارتقای همه جانبه شهرستان ملارد، برنامه های متنوعی برای هفته پژوهش و فناوری در نظر گرفته اند.

وی ادامه داد: در این راستا، طی جلسات برگزار شده، مصوب شده است که دستگاه های دولتی نسبت به توزیع فرم انتخاب پژوهشگر برتر، فرم انتخاب طرح پژوهشی برتر و همچنین توزیع نظام نامه هفته پژوهش و اطلاع رسانی به کارمندان، در ادارات اقدامات لازم را بعمل آورند.

تهیه بانک اطلاعاتی پژوهشگران و انتخاب پژوهشگر برتر در راستای ترغیب جوانان

این مسئول عنوان کرد: همچنین در نظر گرفته شده است که با همکاری دستگاه های عضو کمیته پژوهش و فناوری شهرستان ملارد، همایش بزرگ پژوهش و فناوری در روز 25 آذرماه سالجاری برگزار شود تا بدین وسیله بستر مناسبی جهت ارائه دستاوردهای پژوهشگران و بهره مندی از این طرح ها در افزایش سطح علمی شهرستان، فراهم آید.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ملارد گفت: برپایی نمایشگاه آثار پژوهشی برتر، از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده از سوی اعضای کمیته پژوهش و فناوری ملارد برای هفته پژوهش است که مقرر شده است این نمایشگاه به مدت سه روز در فرهنگسرای بعثت شهر صفادشت برگزار شود.

اکبری طارمی افزود: احداث پارک فناوری در منطقه صفادشت، بازدید مسئولان شهرستان از کتابخانه ملی، تهیه بانک اطلاعاتی پژوهشگران برتر، انتخاب پژوهشگر برتر و... از جمله اقدامات در نظر گرفته شده برای برگزاری هرچه بهتر و کیفی تر برنامه های هفته پژوهش در شهرستان ملارد است.

راه اندازی سایت اطلاع رسانی پژوهش و فناوری در ملارد

وی بیان کرد: بمنظور آگاهی شهروندان از برنامه های کمیته پژوهش و فناوری شهرستان، ایجاد و راه اندازی سایت اطلاع رسانی در این زمینه در دستور کار قرار دارد که به همت روابط عمومی فرمانداری ملارد، هم اکنون درصد بالایی از این طرح به انجام رسیده است و در آینده ای نزدیک در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.

این مسئول ادامه داد: برگزاری مسابقات عکاسی، مقاله نویسی و... با مضمون پژوهش و فناوری در ادارات و دستگا ه های دولتی و خدمات رسان، از دیگر مصوبات جلسات کمیته پژوهش و فناوری است که در هفته پژوهش به اجرا در خواهند آمد.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری قدس اضافه کرد: طی جلسات برگزار شده تاکنون، کمیته های تخصصی شامل کمیته های علمی، اجرایی و تحقیقاتی تشکیل شده اند که این مصوبات به آنها ابلاغ خواهد شد و این کمیته ها موظف خواهند بود با بررسی و پیگیریهای لازم، زمینه اجرایی شدن این طرح ها را فراهم کنند.