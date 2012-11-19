همایش آموزشی کتابداران کتابخانه های مساجد استان فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا باقری سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس در این همایش آموزشی گفت: بالابردن سطح کیفی کتابخانه های مساجد و افزایش سطح معلوماتی کتابداران در زمینه نرم افزار های کتابداری از اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.

وی با بیان اینکه نزدیک به چهارصد باب کتابخانه در کانون های مساجد فارس فعالیت دارند، توسعه کمی و کیفی کتابخانه های مساجد استان را از برنامه های سال 91 ذکر کرد و گفت: در سال جاری 68 باب کتابخانه در شهرستان ها و روستا های استان فارس تجهیز و راه اندازی شده است.

دکتر سید ابوالفضل هاشمی مدیرکل کتابخانه های ستاد عالی کانون های مساجد کشور نیز در این همایش با اشاره به فعالیت گسترده و خوب کتابخانه های مساجد استان فارس، گفت: در فارس به یکصد کتابخانه مساجد مجوز اعطا می شود که به این کتابخانه ها نرم افزار طراحی شده توسط شرکت سیف نرم افزار ارائه خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های ستادعالی کانون های مساجد کشور از اهدای کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی به کتابخانه های مساجد کشور خبر داد.

نسل امروز ما نسل محرم وعاشوراست

مدیر کل آموزش وپرورش فارس در جمع فرهنگیان واعضای شورای آموزش وپرورش فراشبند گفت: نسل امروز ما نسل محرم وعاشوراست واین نقطه اتکا وقوت جامعه امروز ماست.

محمدحسین روزیطلب با اشاره به ایام محرم گفت: واقعه عاشورا یک واقعه منفصل از تاریخ نیست بلکه یک نقطه عطف از یک حرکت وجریان در تاریخ است که از اول عالم وخلقت آدم آغازشده وتا پایان دنیا هم ادامه خواهد داشت ولی نقطه عطف این جریان در روز عاشورا اتفاق افتاده است.

مدیر کل آموزش وپرورش فارس با اشاره به مطالبی از زبان برخی اندیشمندان غیر اسلامی در دنیا گفت: جامعه بشری در طول تاریخ مدیون امام حسین وآزاد شده اوست وتاروز محشر همه دنیا از خوان ونعمت پربرکت آن امام بهره مند می شوند.

وی عاشورا را بهترین فرصت برای نزدیکی قلوب وترویج معنویت بویژه در بین دانش آموزان وخانواده ها ذکر کرد وگفت: فرهنگیان به عنوان اقشار مهم و تاثیرگذار این جریان فکری می بایست از هیچ کوششی برای تربیت عاشورایی فرزندان دریغ نکنند.

روزیطلب با اشاره به وضعیت کنونی دنیا وصف گیری حق وباطل گفت: استکبار از تمام قدرت های خود استفاده می کند تا هرجایی صدا وندای حقی برآید با او مقابله کند اماهم وعده الهی وهم تاریخ نشان داده که آنها شکست خواهند خورد.