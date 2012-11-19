کانون بیماریهای دامی در استان همدان 26 درصد کاهش یافت

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بیماریهای مشترک بین انسان ودام شامل سل، هاری و بروسلوز یا تب مالت است.

وی اظهار داشت: تست سل وبروسلوز، واکسیناسیون، کشتاردام های مبتلا، سم پاشی وضد عفونی بدن و جایگاه دام از جمله اقداماتی است که برای کاهش بیماری انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه امسال از شش هزار و400 راس دام در استان همدان خونگیری شده است، افزود: از این تعداد تنها دو راس آلوده بوده که شناسایی و کشتار شده است.

کریمی به وجود هشت کشتارگاه صنعتی در استان همدان اشاره کرد و افزود: 18 بازرس شامل دامپزشک، کارشناس و کاردان و13ناظر ذبح شرعی در هر کشتارگاه فعالیت می کنند.

کریمی با بیان اینکه در روزهای تاسوعا و عاشورا نظارت‌های بهداشتی در نذورات و ذبح قربانی توسط شهروندان تشدید می‌شود، افزود: هیئت‌ها، حسینیه‌ها و تکایایی که اقدام به ذبح قربانی و تهیه غذای نذری می‌کنند به منظور جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک میان انسان و دام باید از قربانی کردن دام‌ها در معابر و خیابان‌ها خودداری کرده و آنها را به کشتارگاه‌ یا مراکز مجاز ذبح دام انتقال دهند.