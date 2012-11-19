8 میلیون لیتر نفت سفید در مناطق روستایی شهرستان شیروان توزیع شد

شادمهر زهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ذخیره سازی فرآورده های نفتی مورد نیاز برای فصل زمستان در شهرستان شیروان به نحو مطلوبی صورت گرفته است، افزود: در شهرستان شیروان 106 دفتر نمایندگی فروش نفت سفید و نفت گاز(گازوییل) و نیز 42 مصرف کننده عمده شامل کارخانجات، نیروگاه سیکل ترکیبی، مرغداری ها، شرکت های عمرانی و راه سازی و ... وجود دارد.

وی تعداد خانوارهای مصرف کننده نفت سفید در شیروان که از نعمت گاز طبیعی بهره مند نیستند را 13 هزار و 287 خانوار اعلام و اضافه کرد: علاوه بر این خانوارها، تعداد سه هزار و 109 نفر نیز در شیروان تحت عنوان مصرف کنندگان جزء فرآورده های نفتی شامل دارندگان تراکتور، کمباین، چاه آب و ... وجود دارد.

زهدی با یادآوری اینکه به منظور توزیع نفت سفید در بین خانوارهای مناطق روستایی مصرف کننده این فرآورده، کالابرگ نفت سفید ساماندهی شده است، تصریح کرد: از مهر ماه سال جاری(ابتدای شروع توزیع نفت سفید) تاکنون در مجموع هشت میلیون و 387 هزار و 900 لیتر نفت سفید در مناطق روستایی شهرستان شیروان توزیع شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش یافته است.

به گفته این مسئول فرآورده های نفتی مورد نیاز خانوارهای روستایی و دیگر مصرف کنندگان نفت سفید و نفت گاز در شیروان به میزان کافی ذخیره سازی شده و نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد.