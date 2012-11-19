راه اندازی اولین موزه شهرداری اردبیل/ باغ شریعت مشکل حقوقی دارد

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در مورد این موزه تصریح کرد: اقدامات اولیه در این مورد انجام شده و هم اکنون در حال تکمیل پروژه هستیم.

به گفته وی در این مجموعه که برای اولین بار در استان راه اندازی می شود، آثار و دستاوردهای این نهاد خدماتی از ابتدای شکل گیری تاکنون و نیز یادگارهای شخصی شهرداران قبلی است.

شهرداری اردبیل با بیان اینکه شهرداران سابق اردبیل و خانواده های آنها می توانند وسایل و یادگاریهای شهرداران سابق را برای نگهداری به این موزه بسپارند، افزود: در این موزه آثار ارزشمند در دوره شهرداران سابق و آینده در معضل دید عموم قرار می گیرد.

بدری در خصوص آخرین وضعیت باغ شریعت اردبیل اضافه کرد: در مورد این باغ مصوبه دولتی وجود ندارد اما شهرداری تلاش می کند این باغ را به فضای سبز مرکز استان اضافه کند اما این باغ با مشکل حقوقی مواجه است.

شهردار اردبیل رفع مشکل باغ شریعت را سخت دانست و ادامه داد: مشکل این باغ حل شدنی نیست مگر آن که مسئولان استانی زیر بار مسئولیت رفته و برای رفع مشکل این باغ اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از باغ شریعت در اردبیل یادآور شد: باغ شریعت همانند جیرال باغ می تواند برای استفاده شهروندان مورد استفاده قرار گیرد بنابراین تلاش برای رفع مشکلات این باغ ضروری است.

