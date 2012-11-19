قاسمی: ماشین سازی در تبریز می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم قاسمی امروز با اعلام خبر فوق اظهار داشت: به لحاظ اینکه دفتر مرکزی موسسه قرض الحسنه جوانان خیر در تبریز است، باشگاه ماشینسازی نیز در تبریز خواهد ماند.
وی افزود: بعد از پیشنهاد هیئت فوتبال استان برای قبول مسئولیت باشگاه ماشینسازی و نظر مثبت هیئت مدیره موسسه، هفته گذشته موافقت خود را اعلام کرده و به تیم ماشین سازی کمک کردیم.
قاسمی اظهار داشت: هدف موسسه قرضالحسنه جوانان خیر از خرید باشگاه ماشین سازی کسب رضایتمندی مردم بوده و در این راستاست که مسئولیت باشگاه پرسابقه و قدیمی ماشینسازی تبریز را قبول کردیم.
وی با بیان اینکه ماشینسازی به عنوان یکی از قدیمیترین تیم های فوتبال آذربایجان، به سبب مشکلات مالی دچار افول شده، یادآور شد: امیدواریم در آینده بسیار نزدیک شاهد اوج گیری دوباره این تیم باشیم.
قاسمی با اشاره به اینکه قبول مسئولیت تیم ماشینسازی به معنای اسپانسری این تیم نیست، افزود: مالکیت باشگاه ماشین سازی و مدیریت این باشگاه به جوانان خیر انتقال یافته است.
مالک باشگاه ماشین سازی تبریز گفت: نام باشگاه در هر صورت ماشینسازی است و مدیریت کارخانه نیز باید از این تیم حمایت لازم را انجام دهد.
وی در مورد اهداف باشگاه ماشین سازی نیز گفت: در گام نخست درصدد حفظ تیم ماشین سازی در لیگ دسته یک هستیم و در گام بعدی برای صعود به لیگ برتر برنامهریزی خواهیم کرد.
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