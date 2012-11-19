تولید 85 درصد پسته آذربایجان شرقی در اراضی حاشیه دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله اسکندری دلایل توسعه سطوح زیر کشت پسته در حاشیه دریاچه ارومیه را تحمل این محصول به کم آبی عنوان کرده و گفت: با هدف جلوگیری هرچه بیشتر از وقوع فاجعه زیست محیطی در شهرستانهای حاشیه این دریاچه و حمایت مستقیم از بهره برداران بخش کشاورزی در این منطقه، توسعه کشت پسته به عنوان راهکاری مناسب جهت اصلاح الگوی کشت با توسعه گونه های باغی با نیاز آبی کمتر در حاشیه دریاچه ارومیه، مورد توجه برنامه ریزان سازمان قرار داشته و توسط این مدیریت در فاز اجرایی قرار گرفته است.

اسکندری با اشاره به اینکه سطوح زیر کشت پسته در سطح باغات آذربایجان شرقی، 293 هکتار بوده که از این میان، 125 هکتار آن را باغات بارور تشکیل می دهد، گفت: متوسط تولید محصول پسته در هکتار، 800 کیلو گرم بوده و میزان تولید سالانه آن از مرز 100 تن فراتر می رود و در سالهای آینده با افزایش سن درختان ، متوسط تولید به حدود 2 تن در هکتار خواهد رسید.

وی بابیان اینکه شهرستانهای مرند، باسطح زیر کشت 107 هکتار، اسکو با 65 هکتار، آذرشهر با 25 هکتار، شبستر با 27 هکتار، تبریز با 27 هکتار و همچنین جلفا با 34 هکتار باغ پسته، از مراکز عمده تولید این محصول در استان به شمار می روند، افزود: با توجه به اینکه در سال گذشته 81 تن محصول پسته از باغات استان حاصل آمده بود پیش بینی می شود در سال جاری، این میزان بیش از30 درصد افزایش داشته باشد.

عقد تفاهم نامه در زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی درآذربایجان شرقی



تفاهم نامه‌ سه جانبه‌ بین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، واحد استانی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی و مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان در زمینه گیاهان دارویی به امضای طرفین رسید.

حسن منیری فر رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: این تفاهم نامه به منظور همکاری متقابل و استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود و توانایی علمی، پژوهشی و آموزشی این مراکز در زمینه‌های علمی، پژوهشی و آموزشی " گیاهان دارویی" با در نظر گرفتن تمامی منابع و امکانات طرفین، اعم از فنی، تولیدی، آموزشی، نیروی انسانی و اطلاعات، تجربه و تخصص انجام پذیرفت.

در این تفاهم نامه بر استفاده از اراضی و ادوات کشاورزی مرکز آموزش، بهره‌مندی طرفین از توانمندی های پژوهشی و آموزشی یکدیگر، بهره مندی طرفین از دستاوردهای پژوهشی، آموزشی و تولیدی هم، همکاری در زمینه تاسیس و راه‌اندازی مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان، حمایت و همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی مشترک، امکان بازدید محققان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان از واحد‌های ذی‌ربط طرفین، برگزاری مشترک همایش‌ها وکارگاه‌های آموزشی، تاکید شده است.