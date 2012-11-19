شاگردان رسول خادم هفته آینده به روسیه می روند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان چندی پیش به تورنمنت بین المللی جام ریاست جمهوری قزاقستان اعزام شد و با کسب سه مدال نقره وبرنز به کار خود خاتمه داد، شاگردان رسول خادم نیز هفته آینده با ترکیبی از آزادکاران منتخب اردوی تیم ملی راهی جام علی علی اف روسیه می شوند.

رقابتهای بین‌المللی کشتی آزاد جام علی علی اف طی روزهای 8 تا 10 آذرماه در شهر ماخاچ کالای جمهوری داغستان روسیه برگزار می‌شود که مطمئنا حضور در این تورنمنت بین المللی اهمیت بسزایی برای کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان خواهد داشت. علاوه بر رسول خادم و علیرضا رضایی به عنوان اعضای کادر فنی این تیم اعزامی، بهمن طالبی داور المپیکی و رئیس کمیته داوران نیز به عنوان نماینده فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) در جام علی علی اف حضور خواهد داشت.

بنا بر این گزارش کشتی گیران اعزامی به رقابتهای بین‌المللی کشتی آزاد جام علی علی اف نیز به شرح زیر است:

وزن 55 کیلوگرم: محمدحسین سلطانی - محمدطهماسبی زاده

وزن 60 کیلوگرم: بهنام احسان پور - آرش دنگسرکی

وزن 66 کیلوگرم: محمد نادری – میثم نصیری

وزن 74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی - ایمان محمدیان

وزن 84 کیلوگرم: احسان امینی - محمدجواد ابراهیمی

وزن 96 کیلوگرم: عباس طحان- حامدطالبی زرین کمر - مهران میرزایی- الیاس بختیاری

وزن 120 کیلوگرم: پرویز هادی - محمدرضا آذرشکیب