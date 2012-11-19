  1. اقتصاد
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

واحدی در گفتگو با مهر :

ساخت مسکن ویژه تهران از هفته آینده شتاب می‌گیرد

ساخت مسکن ویژه تهران از هفته آینده شتاب می‌گیرد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه از هفته آینده پروژه مسکن مهر شهر تهران، روند رو به شتابی را به خود می گیرد، گفت: ساخت 2 هزار واحد بنابر تعداد متقاضی در دستور کار قرار دارد.

فریبرز واحدی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت مسکن مهر ویژه شهر تهران،اظهار داشت: در حال حاضر سایت مسکن مهر در تهرانسر فعال است و ساخت 2 هزار واحد آن قطعی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در ابتدا قرار بود 4800 واحد مسکن مهر در تهرانسر ساخته شود، بیان کرد: با توجه به تعداد متقاضی ها این واحدها در دستور کار قرار گرفت و وزیر هم به طور خاص این پروژه را پیگیری می کند تا در سال آینده به متقاضیان تحویل داده شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که برای تملک زمین در تهرانسر به وجود آمده است، گفت: مشکلاتی با اهالی شهرک هواپیمایی یاس به وجود آمده بود، زیرا آنها 30 سال در این منطقه ساکن بودند و بخشی از محوطه آنها برای مسکن مهر شهر تهران در نظرگرفته شده است.

واحدی با بیان اینکه این مشکلات ساخت و ساز در این پروژه را کند کرده بود، تصریح کرد: روز گذشته جلسه ای را با هیات مدیره شهرک یاس داشتیم که مشکل حل شده و از هفته آینده پروژه مسکن مهر شهر تهران، روند رو به شتابی را به خود می گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت در این بخش هم پیمانکاران را نگران کرده بود به همین جهت مذاکراتی انجام گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که امکان افزایش قیمت در مسکن مهر شهر تهران وجود دارد، بیان کرد: در حال حاضر این موضوع قابل پیش بینی نیست، در هفته گذشته قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافته است که به دلیل حجم انبوه مصالح ساختمانی مورد نیاز تاحدود زیادی بر قیمت نهایی موثر است.

واحدی تصریح کرد: اگر این روند کاهشی ادامه پیدا کند افزایش قیمت نخواهیم داشت و اگر بالاتر برود به طور حتم بر قیمت تمام شده واحدها تاثیر گذار خواهد بود.

کد مطلب 1747464

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